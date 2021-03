Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, revine cu noi scenarii după ce a anunțat că se extinde vacanța de primăvară

In articol:

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, are noi propuneri după ce a anunţat că vacanţa de primăvară va fi prelungită,mai exact din 2 aprilie până în 4 mai. Examenul de bacalaureat va avea loc la datele stabilite, însă Evaluarea Naţională va avea loc în perioada 5-8 iulie.

Sorin Cîmpeanu a declarat, miercuri, că „dorim sa avansam și propuneri alternative (care sa păstreze vacanța de primăvara in perioada 2 apr- 4 mai) pentru că este o solicitare puternic sustinuta prin considerente epidemiologice de către MS”.

Cîmpeanu nu a exclus varianta ca examenele naţionale să rămână la aceeaşi dată, însă ca durata semestrului al II-lea să fie prelungită. „ În același timp, dacă va fi considerată acceptabila de către partenerii de dialog, am putea lasă examenele naționale exact la datele planificate, prelungind sem II cu doar o săptămâna (de pe 18 iun pana pe 25 Iunie) și propunând recuperarea săptămânii “lipsa” din sem II in 5 zile de sâmbătă, spre exemplu”, a explicat Ministrul Educaţiei.

Totodată, Ministrul Educației a mai precizat faptul că „orice alte propuneri mai bune decât cea/cele ale ME, vor fi luate in considerare in discuțiile de mâine, din CDS”.

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat, marţi, că vacanţa de primăvară va fi prelungită, în așa fel încât să includă Paştele catolic şi pe cel ortodox şi totodată, să se reducă mobilitatea în perioada lunii aprilie.

„ Am propus modificări în structura anului şcolar. Propunând o vacanţă de primavără din 2 aprilie – 4 mai, va cuprinde perioada sărbătorilor pascale catolice şi ortodoxe. Vacanţa de primăvara va fi prelungită cu trei săptămâni, începând cu 2 aprilie până pe 4 mai. Astfel, perioada lunii aprilie, care este cea mai critică din perspectivă epidemiologică, va beneficia de o scădere a mobilităţii”, a declarat Sorin Cîmpeanu. Ministrul Educației a anunțat că vacanța de primăvară va fi în perioada 2 aprilie-4 mai. Durata semestrului al doilea nu va fi prelungită, a adăugat Cîmpeanu.