Ministrul Energiei, confirmat cu COVID-19! Virgil Popescu a mărturisit tot: „Nu am scăpat încă de acest virus”

In articol:

De câteva luni, oamenii din multe părți ale lumii au crezut și au simțit că pandemia s-a încheiat și că virusul Covid-19 a rămas doar un coșmar îndepărtat, care nu îi mai poate „atinge” și nu le mai poate face rău.

Iată însă că virusul nu a dispărut.

Acest lucru îl simte pe pielea sa inclusiv un înalt oficial al Guvernului României. Cu câteva ore în urmă, Ministrul Energiei, Virgil Popescu a fost testat pozitiv pentru Covid-19.

Citeste si: Acestea sunt propunerile Comisiei Europene pentru reducere consumului de energie! Cum îi afectează pe români și ce se întâmplă cu prețurile

Citeste si: „Unii din familie nu știau.” Roxana Dobre, despre momentul în care s-a vehiculat că Florin Salam a murit- kfetele.ro

Citeste si: Lina Chirilă a fost eliminată de la Chefi la cuțite: ”Nu mai merg în…”- bzi.ro

„Aveți grijă de sănătatea voastră”

Din păcate, ministrul energiei s-a infectat cu SARS-CoV-2. Anunțul a fost făcut chiar de către membrul executivului, pe pagina sa personală de Facebook, unde i-a informat pe români că pandemia nu a trecut încă.

De asemenea, oficialul le-a recomandat oamenilor să aibă mare grijă de sănătatea lor.

Politicianul spune că avea simptome de gripă, după ce s-a întors din Emiratele Arabe Unite și din Statele Unite ale Americii, așa că a decis să facă un test rapid.

Din păcate, bănuiala ministrului a fost confirmată, așa că acum acesta s-a izolat la domiciliu și așteaptă să se însănătoșească.

„În urma vizitelor de lucru pe care le-am avut în ultimele zile, din SUA și EAU, la întoarcere având în vedere că nu mă simțeam bine și îmi curgea nasul am făcut un test rapid- COVID. S-a dovedit că sunt infectat din nou cu SARS-COV-2. Am simptome de gripă și voi sta izolat acasă până va trece. Aveți grijă de sănătatea voastră, că nu am scăpat încă de acest virus.”, a scris Virgil Popescu pe rețeaua de socializare.

Citeste si: Salarii de 10.000 de lei în România! Oricine poate lucra în acest domeniu, fără prea multă experiență. Tot ce trebuie să știi

Nu este prima dată când oficialul a fost testat pozitiv pentru SARS-CoV-2. Ministrul a mai trecut de două ori prin calvarul infectării cu acest virus. Celelalte două episoade prin care Virgil Popescu a trecut au avut loc în noiembrie 2020 și în luna ianuarie a anului curent.