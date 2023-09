Minodora a dezvăluit povestea emoționantă din spatele plecării în America: "Acolo am rămas însărcinată, acum 14 ani". Artista și fiul ei pleacă în turneu peste Ocean | EXCLUSIV

In articol:

Pentru Minodora, toamna a început în forță. Se bucură de una dintre cele mai longevive cariere pe scenă, dar și de un real succes, iar acum Minodora își reia turneele peste Ocean.

Cântăreața nu va merge singură, ci împreună cu fiul său.

Sigur că din această experiență nu va lipsi nici soțul ei. Cei trei vor fi plecați în America toată luna noiembrie, acolo unde cântăreața va avea spectacole. Emoțiile sunt mari, tocmai pentru că Minodora nu a mai mers să cânte în SUA de 14 ani.

Artista a urcat pe scenă alături de nume grele din muzica românească, iar în urmă cu 14 ani a avut ultimul turneu în SUA, atunci fiind alături de Florin Salam. Tot atunci a rămas și însărcinată cu fiul său, iar din acest motiv plecarea din 2023 este cu atât mai emoționantă cu cât va vedea aceleași locuri cu Marco, băiatul ei.

Ce poveste impresionantă se ascunde în spatele plecării Minodorei în America

Jurnaliștii WOWbiz.ro au vorbit cu Minodora despre plecare în America și au aflat un detaliu surprinzător. În vârstă de 45 de ani, Minodora s-a bucurat de un real succes peste Ocean și timp de 20 de ani, a mers în turnee la americani.

Când a rămas însărcinată cu Marco, în 2009, Minodora a fost ultima dată la cântări în America. Anul acesta însă, a reluat turneele, iar alături îi va fi chiar fiul ei.

Pentru îndrăgita artistă este un moment extrem de important și de frumos, tocmai pentru că vor merge toți trei de această dată la Chicago.

"Toată luna noiembrie o să fim în America. Avem emoții pentru că nu am mai fost de 14 ani în America. Am fost ultima dată cu Florin Salam în turneu în America, acum 14 ani. Am fost la Chicago și acolo am și rămas însărcinată cu Mărcuțu, iar acum îl duc pe Marco la Chicago unde a fost conceput.

În noiembrie vom pleca. Duminica este și ziua băiatului, eu va împlini 14 ani", a mărturisit artista, în exclusivitate.

Minodora și soțul său Liviu [Sursa foto: Facebook]

Cum se pregătește familia Minodorei pentru plecarea în America

Fiul Minodorei este elev la Liceul de Artă Dinu Lipatti din București așa că doar o parte din turneu o va petrecere în vacanță. Băiatul a început deja să se pregătească și să recupereze materia de la școală, iar pentru plecare toată lumea din familie are emoții.

După ce a cântat în Statele Unite de zeci de ori, Minodora și-a făcut prieteni peste tot. Acum se laudă cu buni prieteni și cunoștințe în fiecare stat și este extrem de bucuroasă, tocmai pentru că știe că îi va revedea pe muți dintre aceștia.

"Pentru America ne pregătim în primul rând sufletește. Abia aștept să-mi iau în brațe toți prietenii. Am foste mulți prieteni acolo, în fiecare stat. Eu, până acum 14 ani când am rămas însărcinată, mergeam în fiecare an în America. Am fost la concerte în SUA 20 de ani consecutiv", a dezvăluit Minodora, pentru WOWbiz.ro.

Minodora, alături de fiul ei Marco și soțul Liviu [Sursa foto: Facebook]

Petrecere mare în familia artistei, fiul Minodorei împlinește 14 ani

Weekendul acesta aduce un dublu motiv de bucurie în familia artistei. Pe lângă spectacolele pe care la are, vedeta va avea parte de momente cu totul și cu totul speciale în familie. Fiul Minodorei împlinește 14 ani anul acesta și urmează să-și facă buletinul.

Îndrăgita cântăreață ne-a povestit totul în exclusivitate. Artista este extrem de mândră de el și are toate motivele! Marco i-a moștenit talentul și are chiar rezultate extraordinare pe scenă.

"Face și buletinul anul acesta, nu ne-am hotărât pentru că el vrea o petrecere mare și nu prea se poate pentru că ziua lui este duminică și luni trebuie să fie la școală. Nu putem să ne întindem prea mult așa că încă negociez cu Marco", ne-a spus ea.

Fiul Minodorei o va însoți în America. Marco este încă emoționat, dar mai ales extrem de entuziasmat pentru tot ceea ce urmează să trăiască.

"Este o oportunitate uriașă America pentru el. Marco nu cere niciodată cadouri, el nu cere ceva dar este foarte mare fan al unor brand-uri pe care le poartă adolescenții acum, lucruri care nu sunt ieftine pe de altă parte. Întotdeauna pentru o costumație de la aceste branduri mă ușurează de foarte mulți bani, dar pentru că nu cere niciodată, merită și îi facem această plăcere.

Referitor la plecarea în America, este foarte încântat și are așa o fața ca și cum nu îi vine să creadă că va merge acolo, este foarte entuziasmat și totodată foarte surprins. Cred că este și pregătit de shopping", a mărturisit Minodora, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Minodora și Liviu s-au căsătorit în urmă cu aproape două decenii, iar în 2009 cei doi soți au devenit părinți. La adresa lui Liviu, artista a avut întotdeauna doar cuvinte de laudă.

