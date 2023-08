Minodora a fost scoasă din sărite de un fan, imediat după concert! Gestul bărbatului a făcut-o pe artistă să izbucnească: „Nu îmi plac oamenii nesimțiți”

In articol:

Minodora este una dintre cele mai apreciate cântărețe din țara noastră, fiind extrem de solicitată pentru a cânta la numeroase evenimente. Însă succesul de care se bucură nu o scutește de momentele neplăcute prin care este nevoită să treacă uneori, din cauza fanilor neînțelegători.

Așa s-a întâmplat și de curând, atunci când Minodora a trecut printr-o situație jenantă, după un concert pe pe litoral. După ce a coborât de pe scenă, artista a fost nevoită să refuze un fan care voia să facă o fotografie cu ea, din cauza faptului că se grăbea să ajungă la un alt eveniment pentru a cânta. Bărbatul a fost extrem de deranjat de refuzul artistei, jignind-o, mai apoi, pe aceasta, prin intermediul rețelelor de socializare.

„Am terminat de cântat la Eforie Nord, la terasa unui restaurant. Am mai stat 10 minute până s-au strâns instrumentele. (...) Am plecat cu portofelul la subraț, cu poșeta, cu un receiver de la căști, cu o porție de gujoane de pui cu cartofi prăjiți pe care trebuia să i-o duc băiatului meu. Eram toată încărcată și grăbită, i-am făcut semn soțului că o iau înainte și s ă se grăbească. Iar acest domn s-a ridicat de la masă, mi-a făcut un semn cu mâna și m-a întrebat dacă fac și cu el o poză. Și gestul cu mâna m-a deranjat, ziceai că mă chema să îl servesc cu o pizza. Mi-am cerut scuze și l-am întrebat de ce nu a venit la scenă cât timp am stat și nu am făcut nimic, doar stăteam de vorbă cu colegii. Nu eram ocupată. I-am spus că îmi pare rău, dar trebuie să fug la o altă cântare și nu mai pot sta. Eu am postat pe pagina mea de facebook câteva imagini de la cântarea respectivă, iar acest individ a comentat și a spus că a fost și el la acea cântare. Și că eu sunt o arogantă. Că nu sunt ca Vali Vijelie care stă să facă poze cu fanii. Că eu în schimb sunt o arogantă și să îmi fie rușine. De aici am explodat, mi s-a părut prea mult”, a povestit Minodora pentru Fanatik.ro.

Minodora a fost enervată la culme de fanul care a jignit-o

Imediat după ce a văzut ce i-a spus bărbatul în secțiunea de comentarii de la postarea sa, Minodora a izbucnit și i-a răspuns acestuia cu aceeași monedă. Artista a fost foarte deranjată de vorbele fanului ei, cu care a avut un schimb de replici extrem de dur. După ce s-a mai calmat, Minodora a recunoscut că, uneori, nu știe cum să gestioneze aceste situații și poate că este prea dură, însă a mărturisit că nu poate suporta lipsa de bun simț a oamenilor.

„Intri pe pagina mea de Facebook, practic în casa mea și mă jignești așa pentru că ești un necioplit. M-ai văzut așa în treacăt și ai zis hai să fac și eu o poză cu asta. Vreun fan adevărat dacă erai, veneai frumos la scenă, mă întrebai politicos dacă am terminat de cântat și mă rugai să facem o poză împreună. Uite că nu am mai avut chef să stau la poze, ce părere ai treaba asta? Nu prea știu să gestionez. Nu știu dacă procedez bine sau nu, pentru că atunci când mi se umple paharul, explodez, Și asta se întâmplă tocmai pentru că nu știu să gestionez. Cu toată modestia, fiind un om cu foarte mult bun simț, cu o educație grozavă și cu o modestie care mă caracterizează, evit. Dar evit până la un moment dat și când văd că deja nu mai există limită și că noi, artiștii suntem parcă cumva obligați să facem lucruri, atunci da, explodez. Mie nu-mi plac lucrurile astea. Mie nu îmi plac oamenii nesimțiți. Fac alergie la nesimțire. Ca să fii respectat, trebuie să respecți”, a mai spus artista.

Minodora a mai izbucnit și în trecut pe internet

Nu este pentru prima dată când Minodora are o reacție nervoasă la adresa oamenilor care o jignesc pe internet. În urmă cu câteva luni, artista a răbufnit, după ce mai multe persoane au criticat-o pe rețelele de socializare. Minodora nu s-a putut abține atunci și le-a transmis un mesaj tranșant urmăritorilor săi de pe internet care o criticau.

„Atenție că vă aliniez eu pe toate, prostăturile astea care nu știți să vorbiți frumos! Ajunge cu bunul simț al meu și cu educația vis a vis de proaste grămadă și frustrate că dau EU în prostie (cu atâta bun simț)! De acum vă aliniez! Încercați să o mai ,,căutați“ cu mine! Nu îți place, nu te uiți, nu comentezi! Vă tot luați așa de om… dacă e gras e prea gras, dacă e slab e prea slab, dacă are păr mult e prea mult, dacă e mai rar (părul), e cheală… câtă lipsă de educație să ai, ca să știi că este o LEGE a bunului simț, cum că, de aspectul unei persoane, de gustul unei persoane( vis a vis de cum se îmbracă, ce poartă) să nu te iei și sau, să nu îți dai cu părerea? Spui o părere contra, o spui educat și pertinent fără sa jignești că nu vă permit! Eu nu jignesc, nu PERMIT!!! S-a înțeles? Sau sunteți mult prea proaste să întelegeți? Prostături de 2 lei, urâte și la chip și la suflet! Nu am pretenția să fiu ridicată în sus, în slăvi, mereu accept și criticile dar cele care sunt spuse civilizat și sunt constructive!!! Atenție cu mine, ca va fac de tot c*&^%, fără să mai țin cont de nimic! Nu am multe țigle pe casă și dacă mi se pune pata e nasol! Sunt un om bun, dar dacă trebuie și nebun!!! Aveți mult prea mare tupeu!!! ATENȚIE! V-o spun frumos și civilizat! Deocamdată…PUNCT! Ps: să ignor? Nu vreau, pentru că eu nu jignesc și nu deranjez și am pretenția să-mi răspundă cu aceeași monedă!!! Vorba fanilor mei de aici de pe pagină:,, vă fac vedete”! Hai să vă văd… care o mai încercați?”, a transmis Minodora pe rețelele de socializare.