In articol:

Minodora a slăbit 38 de kilograme și arată incredibil!

Perioada pandemiei a fost un punct culminant pentru mulți oameni. Multe persoane s-au confruntat cu câteva kilograme în plus, însă cazul Minodorei a fost complet opus: aceasta a săbit 38 de kilograme!

Minodora s-a confruntat mult timp cu problemele cauzate de greutatea ei, spunând de multe ori că nu-și poate imagina vreodată că va va avea curaj să-și arate corpul pe internet.

Lucrurile s-au schimbat în acest an pentru Minodora, astfel că acum o vedem mândră de corpul ei: și are de ce! Aceasta a slăbit 38 de kilograme, iar acum apare fericită și sigură pe sine, pe Instagram!

Citeste si: Poate muri oricând! O mare actriţă are vorbe grele pentru cei care nu poartă mască - evz.ro

„Am slăbit vreo 30 de kg și nu mai am cu ce să mă îmbrac, în special atunci când apar în scenă. Ușor n-a fost. M-am chinuit să ajung la kilogramele copilăriei mele de 20 de ani. M-am lansat de 20 de ani și de 20 de ani mă chinui să ajung la 68 de kilograme. Sunt la 70, mai am puțin. Eu acum am ajuns la mărimea M', a fost declarația Minodorei, în cadrul unei emisiuni televizate.

Minodora a trecut printr-o operație grea

Minodora a fost ajutată în a slăbi printr-o operație de micșorare a stomacului. Pe lângă faptul că această intervenție a ajutat-o pe planul fizic, artista a explicat că astfel a evitat declanșarea unui posibil diabet.

Citeste si: O poveste de iubire dintre o româncă și un bărbat misterios a zguduit Marea Britanie

Citeste si: Dezvăluiri înfiorătoare ale unui medic legist: „Morţii COVID-19 arată diferit de tot ce am văzut în cariera mea”

Citeste si: Bebeluș mort la două zile de la naștere. Medicul a refuzat să-i facă operație de cezariană mamei, în lipsa testului pentru coronavirus

‘Eu tot timpul am arătat bine, dar cel mai important este interiorul. Se întâmpla de multe ori să am faţa „picată’, dar asta se întâmplă doar atunci când sunt obosită. Am o faţă foarte expresivă. (…) Eram predispusă foarte mult la diabet. La noi în familie toți au diabet. Dacă faci aceasta operație, scapi de diabet. Trebuia să slăbesc mai mult, însă eu am slăbit 20 de kilograme. Mănânc foarte puțin, dar des. Această operaţie m-a ajutat cu adevărat să scap de boală‘, a povestit Minodora în cadrul unei emisiuni difuzate in ianuarie.

Minodora a slăbit 38 de kilograme și arată incredibil!