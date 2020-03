Minodora trăiește de 16 ani o frumoasă poveste de dragoste cu Liviu, bărbatul pe care ea îl consideră perfect. ”Ne iubim ca în prima zi, este o chimie extraordinară între noi, știm clar ce vrem să facem, doar dintr-o privire. Avem o viață minunată împreună, din toate punctele de vedere, căci, el lucrează cu mine, avem un copil, pe care îl adorăm, ce mi-aș mai putea dori?”, au fost cuvintele artistei, într-un live exclusiv la WOWbiz.ro!

Minodora și Liviu își sărbătoresc în fiecare an iubirea, în martie, deoarece, atunci este luna în care ei s-au îndrăgostit. În plus, totul coincide cu ziua de naștere a vedetei și astfel evenimentul are o dublă semnificație., a spus îndrăgita cântăreață la WOWbiz.ro

Minodora și Liviu s-au căsătorit după cinci ani de iubire

Pe de altă parte, în ciuda faptului că exista o relație ca la carte între Minodora și Liviu, cei doi nu s-au căsătorit imediat, ci abia după cinci ani, atunci când artista era însărcinată. ”Am făcut și pasul acesta, poate ar fi trebuit să fie ceva cu inel, cerere de nevastă și tot ce implică...dar nu, la noi a fost ca o consimțire a legăturii sufletești. Însă nu contează, aproape totul a fost frumos în acea zi, de la invitați, în jur de 80 de persoane, foarte apropiate, până la buna dispozițe care s-a simțit pe întreaga perioadă a nunții”, a povestit Minodora.

Minodora s-a supărat pe Mihai Trăistariu la nuntă! ”Nu a ajuns, nu știu de ce”

Totusi, a existat și un moment care a umbrit puțin cea mai importantă zi din viața cântăreței. Ei bine, Minodora s-a supărat pe Mihai Trăistariu la nuntă, iar motivul a fost unul întemeiat. ”Lui Liviu nu îi place să danseze, așa că nu am exersat un dans al mirilor. Am avut însă o melodie a noastră, una pe care trebuia să deschidem evenimentul. Iar atunci, am fost un pic dezamăgită de Mihai Trăistariu, colegul meu. Melodia noastră de suflet și de inimă care ne leagă este ”Cât de frumoasă ești” și l-am rugat pe Mihai să vină să o cânte live, doar pentru noi, și n-a venit! Mi-a promis că o să vină, dar nu a mai ajuns, nu știu din ce motiv, oricum, m-am supărat. Mi-a trecut ulterior, fiindcă nu sunt o persoană care ține dușmănie, însă vezi că nu uiți... Ideea că nu uit, deoarece l-am chemat să cânte aceeași melodie și la nunta surorii mele și nici acolo nu a venit! Da...așa a fost să fie! S-a nimerit, dar am depășit momentul...

a dezvăluit Minodora,