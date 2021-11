Minodora s-a gândit să divorțeze! Cum a reușit soțul ei să o convingă să nu-l părăsească: ”S-a pus în genunchi în fața mea și a început să plângă”

In articol:

Minodora și soțul ei, Liviu, au fost la un pas de divoț, imediat după ce fiul lor, Marco, s-a născut. Cântăreața a mărturisit că, la acea vreme, soțul ei nu prea-i arăta atenție, fapt ce o deranja. Atunci când a aflat de planurile Minodorei, Liviu ar fi început să plângă și să o roage să nu facă acest pas.

Liviu i-a cerut încă o șansă și i-a promis că se va schimba.

“ După ce l-am născut pe Marco, 8-9 luni spre un an și ceva… m-am gândit să divorțez. A fost o perioadă de un an și jumătate, în care Liviu era foarte rece cu mine. El era de vină. El este un tip introvertit, dar am trecut de perioada aia. I-am spus că vreau să divorțăm și s-a pus în genunchi în fața mea și a început să plângă. El a zis că nu admite ideea, că își face casă lângă noi să ne fie aproape”, a declarat Minodora, la un post de televiziune.

Minodora, declarații siropoase pentru soțul ei

Minodora și Liviu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de ani buni, în urma căreia a venit pe lume băiețelul lor, Marco. Cântăreața spune că Liviu este iubirea vieții ei, dar și omul pe care se poate baza mereu.

“ Pe Liviu l-am văzut jumătatea vieții mele, omul de bază, seriozitatea mea. Omul care nu mă jignește, nu mă bate. Eu sunt îndrăgostită ca în prima zi de Liviu, înseamnă mult pentru mine, sunt mândră că e tatăl lui Marco, că este al meu pentru totdeauna. Mi-aș dori din această lume ca eu să plec prima, tu să ai grijă în continuare de Marco”, spunea artista.