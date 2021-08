Minunea din pântecul unei femei! Ce a putut observa viitoare mamă la o banală ecografie: “Am privit și nu mi-a venit să cred”

Stacey crede că în ecografia bebelușului se vede un înger [Sursa foto: Facebook] 22:10, aug 12, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

O femeie din Taunton, Marea Britanie, în vârstă de 38 de ani, a sperat până în ultima clipă că va putea aduce pe lume un copil sănătos. După ce în trecut a pierdut trei sarcini, Stacey Astley nu și-a pierdut speranța și nu a renunțat la visul de a deveni mamă.

Cu sufletul plin de temeri, femeia din Marea Britanie a rămas din nou însărcinată și a mers la cabinetul medicului obstretician mult mai des ca înainte, pentru a se asigura că totul este sub control.

Totuși, la una dintre ecografiile de rurină, Stacey Astley a descoperit un detaliu care a lăsat-o fără cuvinte. Încă de când a aflat că este gravidă pentru a patra oară, femeia a suferit de anxietate, multiple sângerări, dar și alte probleme medicale. La împlinirea a 20 de săptămâni de sarcină, viitoarea mămică a fost la un control pentru o ecografie de rutină.

Stacey crede că sarcina ei a fost sub protecția divină

“ După trei sarcini pierdute am decis că trupul meu a trecut prin destule și că are nevoie de o pauză. Dar cinci săptămâni mai târziu am aflat că sunt din nou gravidă. Am fost speriată și am făcut imediat ecografie, din cauza istoricului meu. Medicul de la ecografie mi-a zis că sunt anumite probleme, dar că am șanse să nasc un copil sănătos. Am mai așteptat zece zile până la următoare ecografie, căci am început să am hemoragii. Eram pregătită pentru cele mai rele vești. Dar apoi am auzit bătaia inimii bebelușului.

Au fost și alte incidente și alte sângerări, dar copilul era bine. Apoi, ca prin minune, problemele au dispărut. La următoarea ecografie a apărut chipul unui înger în imagine. Am privit și nu mi-a venit să cred, dar clar am simțit că am parte de protecție. Un înger păzitor se vede clar în această ecografie .”

Stacey a reușit să își îndeplinească cel mai arzător vis, cel de a deveni mamă. Acum, femeia are un băiețel perfect sănătos și energic.