Mioara Roman a ieșit din operație! În ce stare se află mama Oanei Roman: „Mii de oameni se roagă pentru mama”

Cu numai câteva minute în urmă, Oana Roman a dat vestea îmbucurătoare în mediul online că mama sa a ieșit din operație și că totul a decurs foarte bine. Din fericire, tristețea profundă de care a avut parte vedeta în ultimele zile a culminat cu o bucurie imensă.

Stările de teamă pe care Oana Roman le-a fișat de dimineață în mediul online, înainte ca mama sa să intre în operație, au fost nejustificate se pare, pentru că operația a fost un real succes.

Primul pas, cel mai important, a fost trecut cu brio, însă de acum înainte Mioara Roman este nevoită să treacă prin perioada de după operație care, de asemenea, cere un tratament special. Oana Roman a ținut să mulțumească tuturor celor care s-au rugat pentru mama sa.

„Mama a ieșit cu bine din operație. Urmează perioada post operatorie. Sperăm să nu apară complicații și să fie totul bine. Mulțumesc din suflet echipei de doctori de la spitalul Elias, anestezistului și domnului chirurg. Și vouă tuturor care v-ați rugat colectiv pentru ea. Este înălțător să știi că mii de oameni se roagă în același timp pentru mama. Sunt profund recunoscătoare tuturor.”, a scris Oana Roman pe Instagram, cu doar câteva minute în urmă.

Ce a mărturisit Oana Roman de dimineață?

De dimineață, Oana Roman a împărtășit cu fanii ei din mediul online detalii despre starea de sănătate a mamei sale. Mioara Roman urma să fie supusă unei intervenții chirurgicale destul de complicate, motiv pentru care fiica lui Petre Roman nu mai avea liniște până ce nu o va vedea pe mama sa în afara oricărui pericol.

De când mama sa se afla în spital, Oana Roman nu mai avea liniște și nu se mai putea odihni cum trebuie. Spera că lucrurile să se rezolve și să iasă cu bine din această situație foarte complicată. Anul acesta, până în acest moment, Mioara Roman a ajuns pe mâinile medicilor de patru ori, iar astăzi a suferit o intervenție chirurgicală.

Oana Roman, anunțul trist despre mama sa făcut de dimineață

Oana Roman își ține fanii la curent cu tot ceea ce se întâmplă în viața sa. La primele ore ale dimineții, le-a adus admiratorilor săi vești deloc bune despre starea de sănătate a mamei sale. Chiar dacă situația a ffost complicată pentru Mioara Roman, vedeta nu și-a pierdut niciodată speranța că totul va fi bine.

După ce a lăsat-o pe Isa la școală, Oana Roman a făcut o serie de Story-uri în care le-a povestit fanilor săi că mama sa urma să intre în operație.

„Mă duc la spital. Mama va suferi astăzi o intervenție chirurgicală destul de complicată. Am nevoie de gândurile voastre, pentru că va fi complicat. Vă țin la curent! Doamne ajută!”, le-a spus Oana Roman urmăritorilor ei din mediul online.

În ultimele zile, Oana Roman nu a avut deloc liniște, iar gândul i-a stat numai la mama sa, care se află într-o stare delicată. Pe lângă acest lucru, fiica lui Petre Roman mai are de bifat multe alte lucruri legate de casă și de afacerile pe care le are, însă, în perioada aceasta, de un real ajutor i-a fost partenerul său, Marius Elisei. Oana Roman beneficiază de toată susținere soțului său, dar și a fiicei sale, care este mereu lângă mama sa să o ajute și să o consoleze atunci când are nevoie.