Mioara Roman, din nou la spital! Oana Roman, despre starea mamei sale: „Problemele pe care le are...”

In articol:

Oana Roman a anunțat pe pagina sa de Instagram că mama sa are nevoie de noi tratamente. În acest sens, fosta prezentataore tv a adus-o pe mama ei la un centru special, de care este extrem de mândră. Vedeta a mărturisit că femeia acre i-a dat viață va mai sta în centru câteva zile pentru tratament.

„Astăzi am venit cu mama, va mai sta o perioadă la tratament, sunt și eu și soră-mea și între timp, aici au mai deschis și anumite proceduri noi, și mama va mai sta aici câteva săptămâni pentru a face tratamente care să o ajute pentru problemele pe care le are. Și după cum vedeți, locul ăsta este absolut extraordinar pentru persoanele care au nevoie de îngrijiri, de fizioterapie, de chinetoterapie, de proceduri de recuperare, e spectacol. Ia uitați ce frumos e”, a spus Oana Roman, la InstaStory.

Mama Oanei Roman, după externare

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

De ce boală suferă Mioara Roman?

Mama Oanei Roman suferă de mai multe afecțiuni printre care și o formă agresivă de Parkinson. Vedeta a suferit foarte mult după ce mama ei a fost supusă mai multor intervenții chirurgicale.

În vârstă de 80 de ani, Mioara Roman nu are parte de liniște nici măcar în azil. Femeia s-a trezit cu o nouă executare silită pe cap din partea RA-APPS. 850.000 de euro este suma pe care mama Oanei Roman o datorează pentru că a locuit în vila în care, în prezent, are reședința Traian Băsescu.

Citeste si: Statul Român nu o iartă pe Mioara Roman! Mama Oanei Roman, executată silit chiar și în azil! Femeia are 80 de ani și suferă de Parkinson! Dezvăluiri exclusive

„Mama are multe afecțiuni, dacă o vezi nu o recunoști. La ea, îmbătrânirea a fost bruscă. Are un Parkinson foarte agresiv, nu poate să-și folosească o mână! E greu, nu ești pregătit! Tata știe, dar ce poate să facă? Mama are boală degenarativă ce nu poate fi controlată", a povestit Oana Roman despre starea de sănătate a mamei sale.