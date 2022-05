Mioara Roman, imagine emoționantă de la propria cununie. Oana Roman a postat o fotografie rară cu mama sa

In articol:

Anii au trecut, iar viața Mioarei Roman și a fostului său soț s-a schimbat în mod radical. Recent, copleșită de melancolie, Oana Roman a postat în mediul online o imagine cu mama sa din tinerețe, fix din ziua în care a spus „Da” alături de Petre Roman, în fața ofițerului de stare civilă.

Oana Roman a postat o serie de imagini pe Instagram, care marchează unele din momentele pe care ea nu le poate uita niciodată sau care îi sunt foarte dragi. Printre imagini, se regăsește și o fotografie cu Mioara Roman de la cununia civilă, vedeta recunoscând în acest fel că îi e foarte dragă imaginea cu mama sa.

Mioara Roman, imagine emoționantă de la propria cununie civilă

Oana Roman le-a arătat fanilor cum arăta mama ei la anii tinereții. Vedeta este foarte mândră de cea care i-a dat viață și, în prezent, cele două au o relație foarte apropiată. Din nefericire, în ultimii ani, fosta soție a lui Petre Roman a fost copleșită de problemele de sănătate, însă ambele fiice ale sale îi sunt aproape în toate momentele dificile din viața sa.

În imaginea respectivă, fanii nu au putut să nu remarce faptul că Mioara Roman arăta impecabil, avea părul lung, era îmbrăcată cu o rochie albă alături de

care a accesorizat un buchet de flori albe.

Oana Roman, acuzată că și-a abandonat mama la azil

De-a lungul timpului, internauții au acuzat-o pe Oana Roman că și-a abandonat mama, ducând-o la azi. În cadrul unei emisiuni, vedeta a vrut să lămurească acest aspect și să spună tuturor că își vizitează mama o dată la două zile și că, locul în care se află acum, a devenit casa ei.

Mioara Roman are toate condițiile pe care le are nevoie un om cu problemele sale de sănătate și este tratată de fiecare dată cu foarte mare grijă.

„Nu mi-am abandonat mama. Am dus-o la azil. În România există această idee tâmpită şi proastă asupra acestor locuri. Probabil că mai sunt din alea în care e foarte rău.

Fiind în oraş, merg o dată la două zile să o văd. Vine acasă, mergem la coafor, nu stă numai acolo. S-a obişnuit într-un ritm. Face cinci zile pe săptămână masaj. Aş vrea să fac şi eu masaj. Are oră de gimnastică, oră de masă, de activităţi, socializează, se întâlneşte… Şi-a făcut o prietenă. E ca şi cum ar sta la ea acasă şi eu mă duc în vizită. Are parte de tot ajutorul de care are nevoie”, a spus Oana Roman.