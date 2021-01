Mioara Roman, primele imagini după externare! Oana Roman și-a adus mama acasă

In articol:

În urmă cu câteva zile, mama Oanei Roman a fost dusă de urgență la spital, după ce a acuzat stări de rău. Totodată, Mioara Roman suferă și de Alzheimer. Ei bine, mama vedetei a fost nevoită să se opereze pentru a i se înlătura colecistul.

„Am zis că astăzi nu ies din casă pe frigul ăsta îngrozitor, dar a trebuit să ies, pentru că trebuie să mă duc la mama la spital să-i duc medicamentele. Din păcate, ea nu a fost externată astăzi sau ieri, cum credeam. Din păcate, va mai sta câteva zile la spital pentru că va suferi o intervenție laparascopică pentru a i se înlătura colecistul, pentru că avea această problemă și devenise urgentă”, povestise Oana Roman.

Primele imagini cu Mioara Roman după operație

Recent, Mioara Roman a fost externată de la spital. Deși nu au o relație destul de bună, Oana Roman și sora sa au mers împreună la spital. Imediat după ce au luat-o de la unitatatea spitalicească, Oana Roman a postat pe contul său de Instagram două fotografii cu sora și mama ei.

Catinca Roman[Sursa foto: Instagram]

Mioara Roman a fost externată de la spital[Sursa foto: Instagram]

„Gata, dragilor, am plecat să o iau pe mama acasă și sunt foarte bucuroasă, pe lângă faptul că mă duc să o iau acasă, că astăzi e mai cald și nu e gerul ăla îngrozitor care ne-a înnebunit. Sunt 8 grade, e soare, e frumos, mă duc să o iau pe mama și apoi toată ziua o să am filmări pentru emisiunea „Mămici de Pitici, cu Lipici” de la Antena Stars. Filmăm de zor lucruri interesante și o să vă arăt și vouă (…) Gata, am luat-o pe mama și pentru că m-ați tot întrebat, uite-o și pe sora mea. Este cu noi. Și mama este în spate și suntem bine și mergem acasă”, a spus Oana Roman .