Mioara Velicu a dezvăluit ce pensie are. Mulți nici nu visează la o asemenea sumă

Mioara Velicu este una dintre cele mai apreciate interprete de muzică populară din România. Deși s-a pensionat de ceva vreme, artista mărturisește că nu poate renunța la muzică nici acum, după 60 de ani de activitate.

Într-un interviu recent, solista a dezvăluit ce venituri încasează lunar de la stat, în urma carierei impresionante pe care și-a clădit-o de-a lungul timpului.

Mioara Velicu: "Eu cânt live și acum"

Mioara Velicu s-a pensionat, însă urcă în continuare pe marile scene. Artista în vârstă de 78 de ani a dezvăluit recent, în podcastul găzduit de Damian Drăghici, că și-a descoperit pasiunea pentru muzică încă din vremea copilăriei. Cu toate acestea, solista nu a urmat niciun fel de studii în domeniu. Ba mai mult, aceasta spune că nu cunoaște nici acum tonalitățile, după 60 de ani de carieră: "Mă bucur că Dumnezeu mi-a dat acest har minunat. Am avut norocul să fiu lângă soliști de marcă, am învățat de la ei, țin steagul sus cu muzică de calitate. N-am studii, eu sunt de pe prispa casei. Eu nu știu tonalitățile nici acum.

Eu cânt de pe la 3-4 ani. Mama mă punea să cânt când venea moașa pe la noi, deși eu voiam să merg la joacă. Până când a început să-mi placă să cânt, după clasa a V-a. Eu cânt live și acum. La petrecerile private sau la spectacol doar live cânt. Nu pot să pun CD, apoi să dau din gură, nu pot să transmit ceea ce simt astfel.", a povestit Mioara Velicu, în cadrul podcastului amintit.

Mioara Velicu [Sursa foto: Captură YouTube]

Ce pensie are Mioara Velicu, după 60 de ani petrecuți pe scenă

Mioara Velicu a dezvăluit că are o pensie din care trăiește decent, după 60 de ani de activitate în domeniul muzical. Artista primește de la stat 4.000 de lei lunar.

Chiar dacă de obicei banii sunt suficienți pentru lucrurile de care are nevoie, au fost și perioade în care solista a apelat la bancă, pentru a-și plăti datoriile: "Acum am pensie 4.000 de lei. Și-mi ajung. În pandemie nu mi-a fost greu, am luat din bancă să-mi întrețin casa și să plătesc datoriile la stat. Întotdeauna mi-a fost frică de Poliție, de stat, ca să plătesc datoriile la stat, n-am vrut niciodată să am probleme.", a adăugat Mioara Velicu.