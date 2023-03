Mira a împlinit vârsta de 28 de ani. Ce a transmis vedeta în mediul online: „Zi de zi descopăr o versiune și mai bună a mea”

In articol:

Mira se numără printre cele mai îndrăgite artiste de la noi din țară. Vedeta a cunoscut celebritatea la o vârstă destul de mică, acum bucurându-se de un real succes. Cântăreața se poate numi o femeie împlinită, întrucât nici în plan personal nu stă rău deloc.

Mira trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Levi Elekes, cei doi fiind mai îndrăgostiți ca niciodată.

De curând, artista a împlinit frumoasa vârstă de 28 de ani și a ales să sărbătorească într-un cadru restrâns alături de familie și prieteni apropiați. Vedeta a transmis un mesaj de recunoștință în mediul online.

Mira și-a sărbătorit ziua de naștere

Mira este tot mai activă pe rețelele de socializare, fiind urmărită de un număr impresionant de internauți. Vedeta postează des și își ține fanii la curent cu ce se mai întâmplă în viața sa.

De curând, artista a distribuit în mediul online un mesaj emoționant de mulțumire. Cântăreața a împlinit ieri vârsta de 28 de ani și a fost uimită de toate urările primite pe social media. Aceasta a mărturisit că este recunoscătoare pentru persoanele pe care le are alături și simte că, zi de zi, descoperă o nouă versiune mai bună a sa.

Citeste si: Aurelian Temișan, adevărul despre săruturile cu Loredana Groza: ''Eram tineri amândoi, eram timizi. Loredana se gâdila''- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Atac armat într-un bar. Zece persoane au murit, iar alte cinci au fost rănite- stirileprotv.ro

Citește și: „Noi deja avem un copil” Mira și Levi Elekes i-au luat pe toți prin surprindere. Ce a apărut pe contul de socializare al artistei?

''Happy birthday to me! Nu prea sunt multe de zis decât că zi de zi mă bucur să văd cum descopăr o versiune și mai bună a mea. Sunt ajutată zilnic de oamenii care mă înconjoară să înțeleg și mai bine viața și sunt foarte recunoscătoare pentru tot. Mulțumesc pentru gândurile bune, nu doar de ziua mea. Mulțumesc din inimă pentru urări! M-am emoționat la câte mesaje frumoase am primit'', a transmis Mira pe pagina sa de Instagram.

Mira, zi de naștere [Sursa foto: Instagram]

Mira își dorește să devină mamă

Mira se bucură de o relație ca în povești, legătura dintre ea și Levi fiind una specială. Mai mult decât atât, artista își dorește să devină mamă, însă susține că acum nu ar avea timpul necesar. Vedeta are programul încărcat zi de zi, fiind plecată mereu la cântări și nu ar putea să îi ofere copilului său toată atenția.

Citeste si: Daniela Ploia o critică dur pe Marcela Fota, după ce artista și-a pierdut soțul și și-a refăcut viața cu un tânăr de 23 de ani!- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 13 martie 2023. Ce sărbătoare este luni? Anunțul preoților- stirilekanald.ro

Citeste si: „Sunt oameni nefericiți”. Radu Siffredi, un nou atac la adresa Ginei Matache. Detaliul care l-a înfuriat și l-a făcut să răbufneasă în mediul online- radioimpuls.ro

Citește și: Theo Rose și Anghel Damian, în fața ofițerului de stare civilă! Au făcut anunțul împreună: „La revedere fostului statut”

” Am fost în situația în care părinții mei nu mi-au acordat atât de mult timp pentru că erau plecați în cântări, și atunci am dus lipsă de treaba asta și nu aș vrea să îi ofer asta copilului meu, pentru că știu ce înseamnă. Trag tare acum, iar când o să simt că vreau să iau o mică pauză poate, să nu mai fiu atât de prezentă la concerte, o să fac copilul. Nu simt acum, nu mă simt pregătită acum. Îmi doresc să fiu mamă, știu că o să fiu mamă, dar nu acum, mai am timp”, a mărturisit Mira, pentru Antena Stars.

Mira [Sursa foto: Instagram]