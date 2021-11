Mira, criticată aspru după ce și-a promovat piesa printr-un sărut cu Mario Fresh: ”Dacă melodia e bună, nu are nevoie de scandal”. Ce reacție a avut Alexia Eram

In articol:

Mira și Mario fresh au încins internetul, după ce cântăreața a postat o fotografie foarte controversată cu colegul ei de breaslă, în timp ce se sărutau, fapt care reiese și din videoclip. Ori cei care s-au ocupat de videoclip au scos un sărut fără să fie, ori totul a fost de dragul ”artei”, așa cum spunea și artista, seara trecută într-un live.

Asta pentru că nici Mira, nici Mario nu au spus cu subiect și predicat că s-au sărutat. N-ar fi nimic dubios pentru internauți dacă artistul nu ar fi într-o relație de ani buni cu Alexia Eram.

Tot cu Alexia se afla la munte și când Mira a publicat fotografia respectivă pe Instagram. La scurt timp a apărut și piesa cu videoclipul incendiar și cu o poveste de dragoste la bază. Seara trecută, cei doi au făcut un live în care au răspuns la câteva dintre întrebările fanilor, iar printre curiozități s-a strecurat și o afirmație referitoare la faptul că Alexia n-o urmărește pe Mira, pe Instagram.

După live-ul respectiv, Alexia i-a dat follow Mirei, așa cum se poate vedea în imaginea de mai jos.

Mira, criticată aspru pe internet

Mira a primit foarte multe critici din partea internauților, mulți dintre ei spunând că nu li se pare normal modul în care a ales să-și promoveze piesa.

” Proasta promovare si intriga, daca melodia e una buna nu are nevoie de scandal, bine ca Andrei si-a vazut de drumul lui, caracterul omului se vede si prin fapte subtile, apropo vad ca Mario nu a pus nici o poza in care va sarutati...puteai sa pui alta poza si sa ai putin respect fata de iubita lui ca nu e actor, e cantaret, sunt foarte multi cantareti cu relatii seriose/familii ce nu promoveaza asa ceva”.

” Cred că poți face și o melodie fara sa te saruti cu unul care e intr o relație. Dar dacă asta e la moda... 🤷Merge. Its just an opinion,no offence”.

”Cred ca puteati sa lansati piesa asta care oricum era frumoasa si fara atatea" interpretari" doar ca sa intre lumea sa vizualizeze clipul :)”.