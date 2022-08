Mira și-a îngrijorat toți fanii de pe internet: „Ajutați-mă, vă rog”. Cu ce probleme bizare se confruntă: „Sunt distrusă”

In articol:

Problemele de sănătate ale Mirei au început în urmă cu puțin timp, mai exact de când ea și partenerul ei de viață, Levi Elekes, și-au mărit familia cu încă un membru.

Mai exact, cei doi au decis să adopte o felină, iar imediat după au început problemele de sănătate pentru artista care le-a cerut ajutorul fanilor de pe rețelele de socializare, căci, spune ea, nu știe ce să mai facă și nu mai poate suporta situația asta.

Mira, strigăt de ajutor pe rețelele de socializare. Ce se întâmplă cu tânăra artistă?

Ei bine, pentru că este foarte activă pe rețelele de socializare, vedeta nu putea să nu împărtășească și problemele de sănătate bizare cu care se confruntă chiar din ziua în care a adus-o pe Ola, pisica ei, acasă. Se pare că de atunci Mira a început să tușească și să se simtă rău, iar bănuielile ei sunt că ar avea o alergie, foarte posibil chiar la felina pe care ea și iubitul ei au adoptat-o de curând.

Dar pentru a fi sigură, artista s-a programat la medic, acolo unde speră să elimine această posibilitate.

„Cred că am o alergie și nu vreau să am la pisică. De ieri tușesc, sunt distrusă. Sâmbătă m-am programat la alergolog și până atunci nu știu ce să fac, sunt panicată. Am mai avut pisici, de ce nu am mai pățit asta până acum. Vă rog, ajutați-mă. Voi ați mai avut cazuri de genul ăsta? Să tușești când ești alergic? Poate e sezon de ceva și sunt alergică la ceva, dar de ce tușesc fix de când este pisica?”, a transmis Mira pe rețelele de socializare.

Mira și Levi Elekes au adoptat o pisică

Vedeta este o mare iubitoare de pisici, însă după moartea lui Pablo, motanul de care era extrem de atașată, o perioadă nu a mai putut adopta alte animale. Cel puțin până de curând când Ola a venit în viața ei și a iubitului ei. Mira a prezentat-o pe rețelele de socializare.

„După ce a murit Pablo am rămas cu “sechele”, ca să zic așa. Doar oamenii care au animale înțeleg cel mai bine când zic asta. Nu mi-am mai dorit până de curând animale din frica de a nu suferi iarăși o pierdere, mi-am dat seama, în schimb, că nu despre asta e vorba și mi-am deschis din nou inima.

Știu că veți zice că cel mai frumos gest ar fi să adopți, sunt total de acord, însă am rămas cu o sensibilitate pentru această rasă, așa că nu mă judecați, oricum iubesc animalele enorm și oricare îmi iese în cale sunt acolo să le ajut. Astfel fiind spuse, ea este OLA!", a scris Mira pe Instagram, în dreptul unei fotografii cu Ola.