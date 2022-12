Mira și Levi rup tăcerea! Cum mențin aprinsă, de fapt, scânteia iubirii lor: "Dacă nu le alimentezi, se duce scânteia" | EXCLUSIV

In articol:

Mira și Levi Elekes au surprins pe toată lumea atunci când au anunțat public că formează un cuplu.

Secretul cuplului Mira și Levi

Cei doi s-au iubit în secret mult timp, iar când au fost siguri de sentimentele lor și-au strigat dragostea în gura mare. De atunci, artista și vloggerul nu se mai feresc de ochii lumii, fac totul împreună, se fotografiază numai împreună și deja se numesc o familie.

Mira și Levi au o relație frumoasă și sinceră, pe care mulți o invidiază. Se vede de la o poștă că sunt suflete pereche. WOWbiz a stat de vorbă cu cei doi și a aflat secretul cuplului lor de succes. Întrebarea a fost simplă: cum se simte atunci când ți-ai găsit jumătatea? Răspunsul l-a dat chiar artista.

"Aș zice așa, într-un mod dinăla clișeic poate, un vis devenit realitate. La un moment dat, sunt momente când oamenii își pierd speranța în chestia asta și am avut și eu un moment dinăsta când poate am zis 'Frate, îmi bag picioarele, mai bine singur'. Mulți sunt pe principiul ăsta și uite că nu se știe niciodată.", a declarat Mira, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Mira și Levi le-au oferit un sfat prețios celor care încă nu și-au găsit sufletul pereche și speră la o iubire adevărată, ca a lor. Bineînțeles că s-au și ironizat într-un mod drăguț, amândoi fiind extrem de carismatici și glumeți.

"Levi: Să nu căutați! Eu nu am căutat? Ai căutat tu?

Mira: Mi-ai luat gândul! Nu!

Levi: Poate mi-ai văzut vloggurile în 2014 și m-ai căutat.

Mira: Ai dreptate! Poate m-ai prins aici pe camere!", a fost discuția cuplului, surprinsă de WOWbiz.

Le e frică Mirei și lui Levi că se va stinge flacăra iubirii lor?

În ultimul an, tot mai multe cupluri și-au spus adio, relații care păreau că vor dura o veșnicie, s-au rupt într-o clipită. Mira și Levi au fost întrebați dacă nu se tem și ei de acest lucru, că la un moment dat, flacăra iubirii lor se va stinge și se vor plictisi unul de altul. Răspunsul a apărut imediat din partea amândurora.

"Mira: Sincer, nu cred. Nu mi-e frică.

Levi: Acest lucru se întâmplă în funcție de cum îți formezi tu relația. Nu se întâmplă pur și simplu că așa a fost să fie. O relație este compusă din extrem de multe elemente, pe care, dacă le menții, rămâne, dacă nu le alimentezi, se duce. E decizia fiecăruia. Din acest motiv nu îmi e frică, pentru că orice s-ar întâmpla și dacă s-ar întâmpla diferit de cum am vrea, înseamnă că cineva dintre noi vrea să se dezvolte în cu totul alte laturi. Dar nu e cazul. De frică nu cred că e vorba.", au mărturisit Mira și Levi, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Mira și Levi simt că se cunosc de o viață

Mira a mai precizat că Levi este omul potrivit pentru ea, iar din partea acestuia există mereu, indiferent de situație, înțelegere 100%. Totodată, cântăreața a mai explicat că ea și iubitul ei, pe lângă faptul că se înțeleg de minune, cei doi au ajuns deja să se cunoască foarte bine.

„El zice să nu fii trist dacă nu ai motive. Întotdeauna se găsesc motive să fii fericit, trebuie doar să le vezi, să încerci să le găsești tu, să ai momentele tale cu tine. Avem momente, eu mai ales că am o latură din asta artistică, sunt mai dese momentele low decât le are el. Are și el momente când nu că e trist, ci pur și simplu e low ca energie. E ceva firesc, am înțeles asta, ne cunoaștem atât de bine încât atunci când e omul potrivit, se înțelege totul, nu există niciun fel de presiune, de genul «Vai, dar ce e cu tine astăzi, de ce nu mai ești la fel ca ieri?!» Noi suntem super, din partea lui este înțelegere 100%, eu mai puțin uneori. Și recunosc că sunt femeie și mai am și eu momente când nu înțeleg și nu îmi pasă, nu vreau să înțeleg! Sunt ceva de genul «Știi ceva, nu mă interesează?!»”, a spus Mira, pentru Cancan.

