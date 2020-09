In articol:

Mircea Badea a vorbit în cadrul emisiunii pe care o prezintă și despre cazul care a cutremurat țara: mai multe fete snopesc în bătaie o copilă de 13 ani la Târgu Jiu. Moderatorul spune că va demara o anchetă pe cont propriu și mai mult decât atât, a scos pe gură vorbe șocante.

Inițial, Mircea Badea a postat mai multe mesaje care implică ancheta de la Târgu Jiu și în mediul online, dar la scurt timp a ales să le șteargă.

„Avocatul familiei descreieratei de 14 ani, pentru că niciun om normal indiferent de vârstă nu are cum să facă așa ceva, are niște probleme psihice grave și ar trebui investigată medical, îmi transmite că familia aceasta de bizari, ca să nu le spun altfel, se simte amenințată de ce am postat eu pe Facebook. Asta e o veste bună. E bine că se simte amenințată, e un gest de normalitate", a spus Mircea Badea.

Moderatorul este de părere că părinții fetei, dar și adolescenta, ar trebui să ajungă la un spital de psihiatrie, după ce în primă fază a promis că minora va primi ceea ce merită pentru comportamentul său neadecvat.

„Cât voi mai viețui pe această planetă voi încerca să fac mult rău familiei scelerate care a produs javra aia și, desigur, javrei. Draica îi cheamă, sunt din Târgu-Jiu. Tacsu e maistru la Rovinari, măcsa e asistentă medicală. Nu vor mai fi. Mă ocup.

Eu nu aștept după rahații de «oameni ai legii», magistrați sau nu, doar niște sugători la «serei» și la clanuri interlope. Cred că, moral, părinții javrei, împreună cu javra merită pedeapsa cu moartea. Sigur că așa ceva, în lumea civilizată, se mai poate întâmpla doar în Texas. Dar eu vă promit ceva: cât voi mai viețui pe această planetă voi încerca să fac mult rău familiei scelerate care a produs javra aia și, desigur, javrei”, declarat celebrul jurnalist, potrivit Antena 3.

Mircea Badea, după declarațiile tatălui agresoareu de 14 ani din Târgu Jiu

„Văzând declarațiile tatălui după ce a făcut fata îți dai seama de fapt e o mare problemă acolo. La noi în România s-au internat cu forța oameni care nu au avut altă culpă decât că sunt bolnavi de COVID și au fost internați cu forța, deși erau oameni de bună credință care s-ar fi dus acasă la ei și s-ar fi izolat.

Văd că pe făptura asta de 14 ani grav dereglată și pe familia ei, n-o bagă nimeni în Spitalul de Psihiatrie acolo unde îi este locul pentru a fi examinată pentru că e clar că are o problemă gravă ea, și văzând declarațiile tatălui și familia ei. Dacă tot s-au internat cu forța oameni de COVID trebuie internați cu forța și ăștia care fac astfel de lucruri după părerea mea mult mai grave decât COVID”, a mai spus Mircea Badea.