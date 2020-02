Mircea Badea a auzit de scandalul care a cutremurat tot showbizul românesc: bătaia încasată de Daniela Crudu de la iubitul ei croat. Prezentatorul tv s-a revoltat teribil și a făcut câteva afirmații în emisiunea pe care o prezintă.

Mircea Badea, revoltat peste măsură după ce a auzit de bătaia încasată de Cruduța. Declarații incendiare

Mircea Badea este șocat de toate cele întâmplate și se întreabă cum este posbil ca iubitul Danielei Crudu să nu înțeleagă că este normal că alți bărbați să vină la ea să îi ceară să facă poze.

„Asta cu gelozia este ceva abominabil. Dacă este o boală cu adevărat odioasă, aceasta este gelozia. Tu te combini cu una. Și unde ai cunoscut-o? La un institut de maici? Nu. Ducea apă în Africa? Nu. De unde ai auzit că există Daniela Crudu? Din ziare, de pe la televizor. Dacă te-ai combinat cu Daniela Crudu și ești gelos înseamnă că nu ești sănătos la cap. Dar întrebarea mea este cum dracului ajung ăștia să fie bogați, ăștia care se combină cu Daniela Crudu și sunt geloși”, a spus Mircea Badea în cadrul emisiunii pe care o prezintă.

Mai mult decât atât, Mircea Badea a continuat șirul acuzațiilor la daresa iubitului croat care a băgat-o în spital pe Cruduța și spune că astfel de oameni nu ar trebui să beneficieze de anumite lucruri materiale.

„Te enervează că au venit unii să facă poze cu ea? Pe bune?! Dar tu de ce te-ai combinat cu ea? Ăsta are Bentley? Nu vi se pare o chestiune absolut nedreaptă din partea vieții? Păi dacă ăsta are Bentley… noi ar fi trebuit să avem Gulfstream. Dacă ăsta are un Bentley, noi trebuia să avem zece”, a mai spus Mircea Badea.