Mircea Bravo visează să facă un film cu un actor de Oscar în rol principal. Cum ar fi petrecerea de vis cu un star de la Hollywood: „Ar fi ca raiul pentru mine!” | EXCLUSIV

Mircea Bravo deține deja de câțiva ani o companie de producție de film, care se pregătește deja să lanseze la toamnă prima producție, „Mirciulică”.

Mircea Bravo: „Leo, hai până în Cluj! Îți dau cazare la 5 stele.”

Cu un pic de experiență în lumea cinematografică, Bravo visează ca, într-o zi, să se laude în distribuția unui film de-ale sale cu un mare câștigător de premiu Oscar.

Când vrei să strângi lumea la cinema, cu greu te poți gândi la un nume cu mai mare greutate decât Leonardo DiCaprio. Actorul care e devenit celebru odată cu rolul său din filmul „Titanic” a jucat, de-a lungul carierei, în multe pelicule de succes și, în 2016, a câștigat, în sfârșit, mult doritul Oscar, pe care toți fanii și-l doreau pentru preferatul lor, pentru rolul principal din „The Revanant”. Mircea Bravo este și el un mare admirator al actorului american și ar muta munții din loc doar ca să-l aducă pe DiCaprio în orașul său.

„O să-i dau un mesaj lui Leonardo DiCaprio să-i zic <<Leo, hai până în Cluj! Îți dau cazare la 5 stele. Stai și tu o lună și filmăm ceva frumos!>> Pentru Leo o să cumpăr și garsonieră. Cu DiCaprio mi-ar plăcea să joc în viitor!”, a mărturisit Mircea Bravo într-un interviu exclusiv pentru WOWbiz.ro.

Mircea Bravo: „Eu cu DiCaprio și doi prieteni să stăm la o bere în garsoniera din Cluj de 11 metri pătrați.”

Imaginația lui Mircea Bravo nu se oprește doar la o colaborare cu Leonardo DiCaprio, ci se duce chiar către o petrecere nu chiar ca la Hollywood, ci una de buget, într-o garsonieră „pentru tot românul” din Cluj. Este vorba, desigur, de celebra garsonieră de 11 metri pătrați, postată pe un site de imobiliare anul acesta pentru închiriere. Aceasta a devenit subiect de glume pe internet și, evident, un astfel de reper „turistic” n-are cum să lipsească, în vederea vloggerului Bravo, din programul de divertisment al lui DiCaprio.

„Ar fi ca raiul pentru mine! Eu cu DiCaprio și doi prieteni să stăm la o bere în garsoniera din Cluj de 11 metri pătrați, și să treacă o doamnă de la parter să zică <<Ăsta nu-i DiCaprio?! DiCaprio, unde-i bunica?>>”, le-a spus Mircea Bravo jurnaliștilor WOWbiz.

Până la întrevederea cu DiCaprio, Bravo n-a pierdut vremea și a „exploatat” deja cea mai mic garsonieră mică din Cluj într-unul dintre vloggurile sale, lucru care i s-a părut aproape prea amuzant ca să nu fie făcut la vremea respectivă.

„Am avut noroc, pentru că era și în Cluj, și am simțit cumva că lumea e interesată și tot încercam să le ofer ce-și doresc. Am vorbit cu agentul și mi-a zis să filmăm, cum am crezut eu, în interesul oamenilor, să vadă cum e garsoniera și să vadă că se poate trăi într-o garsonieră de genul ăla”, a adăugat Mircea Bravo.