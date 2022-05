Mircea Geoană s-a întâlnit cu Vladimir Putin! Ce avertisment a lansat președintele rus la adresa României: "Atenţie cu UE!"

In articol:

Mircea Geoană a fost invitat recent în cadrul podcastului găzduit de Mihai Morar. La un moment dat, printre discuțiile legate de conflictul militar din Ucraina, secretarul general adjunct al NATO a povestit că a avut ocazia de a-l cunoaște personal pe Vladimir Putin, în urmă cu mai mult timp.

La acea vreme, președintele Rusiei a lansat un avertisment dur la adresa României, nemulțumit de faptul că țara noastră a primit acceptul pentru aderarea la NATO și UE.

Citeste si: Rusia a schimbat radical strategia de război! Ce se întâmplă acum în Ucraina? Detalii de ultim moment

Ce i-a spus Vladimir Putin lui Mircea Geoană în cadrul întâlnirii pe care au avut-o?

Mircea Geoană a mărturisit că Vladimir Putin nu a fost de acord cu aderarea României la NATO, în urmă cu mai mulți ani. Aceasta nu a fost singura nemulțumire a președintelui rus. Secretarul general adjunct al NATO a povestit recent, în cadrul podcastului prezentat de Mihai Morar, că liderul de la Kremlin nu a fost încântat nici atunci când țara noastră a intrat în UE: "Da. L-am întâlnit pe Vladimir Putin. Şi mi-a spus: Mă, suntem foarte nemulţumiţi că aţi intrat în NATO, dar cu americanii mai ştim să lucrăm, dar atenţie cu UE, că vă transformă în colonie economică!", a declarat Mircea Geoană, în cadrul podcastului amintit.

Mircea Geoană [Sursa foto: Captură video]

Citeste si: Jador, dezvăluiri din culisele divorțului dintre Simina Loica și Alex Zănoagă! Alex Bobicioiu s-ar fi cuplat cu bruneta: „Daca vezi ce mesaj mi-a dat Bobi...”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

"Încerca să ne convingă să stăm departe de Uniunea Europeană"

Mircea Geoană a dezvăluit că Putin a încercat să-i convingă în mod repetat pe reprezentanții României să nu adere la Uniunea Europeană, însă aceștia nu au ținut cont de avertismentele venite de la Moscova.

Citeste si: Vladimir Putin a semnat decretul! Ce se întâmplă cu ucrainenii din regiunile ocupate de ruși: „Transformă ocupația în anexare”

Secretarul general adjunct al NATO a lăsat să se înțeleagă că ar fi existat posibilitatea ca țara noastră să ajungă în aceeași situație ca cea a Ucrainei, în cazul în care nu era membră NATO: "Încerca să ne convingă să stăm departe de Uniunea Europeană, m-a frapat, eu credeam că NATO ar fi marea lui temere. Nu l-am ascultat, dacă zice ceva, eu fac opusul, mă duc în cealaltă direcţie! Ce s-ar fi întâmplat cu România dacă nu eram în NATO?! Unde s-ar fi oprit ruşii? În ce situaţie am fi fost? Am fi avut bravura ucrainenilor? Am fi avut sprijin atât de mare din partea Occidentului?", a mai spus Mircea Geoană.

Vladimir Putin [Sursa foto: PixaBay]