In articol:

În urmă cu 11 ani, viața lui Mircea Sandu s-a schimbat radical! Considerat pe atunci cel mai important om din lumea fotbalului românesc, fostul șef FRF a aflat că are cancer la rect și la ficat. Culmea, teribila vestea a primit-o după un banal control medical.

”Am avut cancer de rect. Cu metastaze pe lobul mic al ficatului. Două metastaze. Am fost operat şi mi-a fost tăiat jumătate. Partea bolnavă. Operaţia a durat şapte ore, şapte ore jumătate. Am făcut operaţia în Franţa, la Nisa. Am făcut chimioterapie trei luni, radioterapie, operaţia şi alte şase luni chimioterapie. După care îi mulţumesc lui Dumnezeu. Sunt bine. Sunt zece ani de-atunci. N-am mai avut nicio problemă. Merg în fiecare an la control. În primii ani, mergeam la trei, şase luni. Acum merg de maximum două ori. Sunt pe picioare!”, a dezvăluit Mircea Sandu la gsp,la emisiunea lui Ovidiu Ioanițoaia anul trecut, reluată și acum pe posturile TV. sportive.

Mircea Sandu a spus cât la costat operația

Mircea Sandu avea să dezvăluie și faptul că dincolo de boală și cheltuielile au fost uriașe. ”Tratamentul a costat mult. În jur de 100 şi ceva de mii de euro. Tratament, operaţie, spitalizare. Erau două zile de tratament de chimioterapie care costau în jur de două, trei mii de euro. Acolo a fost punct ochit, punct lovit. Dumnezeu m-a dirijat şi m-a condus să merg acolo şi să fiu bine. A fost o operaţie grea şi lungă. Am fost operat şi pus în circuit”, a comentat fostul șef al fotbalului românesc.

Citeste si: E fenomen! Raluca Sandu a scapat de burtica de lauza in 10 zile de la nastere!

Mircea Sandu a învins cancerul! ”A fost mai complicat, dar am avut o minte puternică”

Mircea Sandu a învins cancerul într-un an de operații și tratamente, cu ajutorul rezistenței sale mentale. ”A fost mai complicat, dar am avut o minte puternică. Am fost psihic şi mental bine. Aveam deja un nepot, mai urma să-mi vină o nepoţică, Simona, şi trebuia să mă bucur de ei. Şi mă bucur”, a dezvăluit Sandu, pentru Gazetă, care, acum, pare că a primit o a doua șansă de la viață.