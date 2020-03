Mircea Solcanu era una dintre cele mai apreciate vedete din showbiz în urmă cu șase ani. Cu toate acestea, cariera lui în televiziune s-a terminat crunt după comentariul acid la adresa familiei lui Ionuţ, puştiul sfâşiat de câini, eveniment tragic care a avut loc pe vremea când bărbatul era prezentator al emisiunii „PoveŞtiri de noapte” de la Acasă TV.

Citeste si: Coronavirus. Fotografie halucinantă în plină epidemie. Cum se protejează oamenii de virus, în lipsă de măști

Citeste si: Avertismentul Uniunii Europene privind coronavirusul: Nivelul de risc este în creștere

Mircea Solcanu, diagnosticat cu o tumoră pe creier după ce a fost dat afară din televiziune! Ce face acum

Imediat după ce a fost dat afară din televiziune, Mircea Solcanu a fost diagnosticat cu o boală gravă. Fostul prezentator tv a fost diagnosticat în 2012 cu o tomoră pe creier care i-a spart un timpan. Mircea Solcanu risca să rămână imobilizat penru toată viața, dar a fost operat de urgență la Viena și a scăpat cu bine.

Experiența cruntă prin care a trecut l-a făcut să se bucure mai mult de viață.

„Pur şi simplu, am murit puţin pe parcursul intervenţiei chirurgicale, dacă pot spune aşa. Treaba cu luminiţa de la capătul tunelului este adevărată, dar nu e o luminiţă, ci un ditamai reflectorul. Acum, pot spune că nu trebuie să-i mai plângem pe morţi, ci mai degrabă să ne plângem pe noi. Dacă Dumnezeu m-a lăsat în viaţă, am decis să le spun şi altora experienţa mea. Am schiţat deja cartea”, spunea Mircea Solcanu, la puțin timp după operația pe creier.

Boala grea și-a lăsat urmele pe chipul fostului prezentator tv care este de nerecunoscut acum.

După intervenția chirurgicală grea pe care a suferit-o, Mircea Solcanu s-a retras la casa părintească din Constanța, unde duce o viață discretă. În plus, fostul prezentator tv s-a întors la o pasiune mai veche: actoria.