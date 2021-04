Mirel Rădoi are o avere fabuloasă dar nici până acum nu și-a luat Bacalaureatul! Câți bani a făcut selecționerul și de ce nu a putut să-și termine studiile medii?

In articol:

Mirel Rădoi este un caz unic în Europa, fiind singurul selecționer care nu a reușit să-și finalizeze studiile medii. Antrenorul a avut o tentativă în 2015, însă după ce a luat probele practice a trebuit să plece într-un cantonament cu Steaua.

Rădoi: ”Nu era obligatoriu să merg la ore”

Mirel Rădoi a făcut 11 clase la Severin, orașul lui natal, însă după ce a fost transferat la Craiova nu și-a mai continuat studiile. A aflat abia după o jumătate de an că transferul la echipa de fotbal nu era la pachet și cu cel școlar, așa că a ales să rămână doar pe terenul de fotbal.

"La vârsta examenului respectiv, am fost transferat de la Severin la Craiova. Timp de jumătate de an, am fost convins că m-au trecut și cu liceul acolo. Când m-am dus să mă interesez pentru BAC, directorul a rămas uimit. Mi-a zis că nu sunt înscris. S-a discutat pe tema asta, dar nu mi-au adus actele. Nu era obligatoriu să merg la ore, puteam să dau doar teze, lucrări, și am crezut tot timpul că sunt înscris. Chiar eram pregătit atunci să dau BAC-ul, pentru că la Severin, până în clasa a XI-a, mergeam destul de des la școală, chiar dacă mai lipseam din cauza meciurilor și a antrenamentelor", a explicat Rădoi la o conferință de presă.

Mirel Rădoi este finul lui Gigi Becali

Cu BAC sau fără, Mirel Rădoi a făcut o avere din fotbal. După o perioadă destul de lungă petrecută la Steaua, acolo unde a ajuns căpitan, el s-a trasferat în Orientul Mijlociu, fiind dorit de fostul său antrenor, Cosmin Olăroiu.

Rădoi a făcut senzație ca jucător în țările arabe, iar echipele de acolo au început să se bată pentru el. S-a întors ani buni mai târziu la bordul unui Bentely unicat, în valoare de 250.000 de euro și cu vreo 15 milioane de euro în conturi.

Visul lui Rădoi de a deveni antrenor l-a adus din nou pe băncile școlii. Nașul lui, Gigi Becali, i-a oferit în 2015 postul de antrenor la Steaua. Problema era că nu avea încă școala de antrenori, iar pentru a o face și a obține licența PRO avea nevoie de Bacalaureat. Așa se face că în acel an, Mirel Rădoi a avut o tentativă de a lua examenul maturității. A reușit chiar să ia primele trei probe practice (la un liceu tehnic din Capitală), însă a amânat probele scrise pentru toamnă. Până la urmă nu s-a mai dus nici la acestea. Spre norocul lui, federația a eliminat regula bacalaureatului pentru cei care doresc să devină antrenori cu acte în regulă. Așa a ajuns Rădoi selecționer la tineret, după care la echipa mare.

Rădoi ar putea demisiona la Națională

Mirel Rădoi ar putea însă să plece de la Națională după rezultatele modeste din primele meciuri pentru calificarea la Mondiale. România a bătut Macedonia de Nord, dar a pierdut cu Germania și Armenia, rămânând cu șanse reduse pentru calificare. Întrebat dacă a luat în calcul o eventuală demisie, Mirel Rădoi a răspuns afirmativ.

„În momentul de față, am în minte acest gând. Îl am de cum s-a terminat partida. Vreau să mai treacă o perioadă de timp. O să avem o discuție. Poate, cu venirea altui antrenor, se pot remedia lucrurile. Nu e posibil să vii într-un moment foarte bun…”, a spus Mirel Rădoi după meciul cu Armenia.