Mirela Vaida a primit lovituri dure din partea vieții: „Așa a vrut destinul”. Experiențele care și-au pus amprenta asupra ei

Mirela Vaida

Mirela Vaida este una dintre cele mai iubite și apreciate prezentatoarea TV din România. A reușit să ajungă la inima publicului nu doar prin modul în care își execută meseria, ci și prin felul ei de a se purta. Este mereu cu zâmbetul pe buze și gata să schimbe starea celor care o urmăresc în bine.

Mirela Vaida, greu încercată de viață. Prezntatoarea TV a pierdut două sarcini

Puțină lume știe, însă, că viața ei nu a fost deloc ușoară în urmă cu mai mulți ani, ba chiar a trecut prin niște experiențe care au marcat-o și au pus-o la încercări dificile. Iată despre ce este vorba.

Prezentatoarea TV este una dintre mămicile eroine din showbiz-ul autohton. A adus pe lume trei copii și are una dintre cele mai frumoase familii din lumea mondenă. Totuși, drumul până aici nu a fost deloc ușor, ci presăat cu multe obstacole. În urmă cu mai mulți ani, pe vremea când Mirela Vaida și soțul ei încercau din răsputeri să aibă copii, destinul parcă se opunea. Vedeta a pierdut doui copii, având sarcini toxice. Doar că ea nu s-a lăsat descurajată și a avut speranța că într-o zi dorința îi va fi ascultată și s-a întâmplat nu o dată, ci de trei ori!

Mirela Vaida

„Da, eu mi-am dorit foarte mult copii şi, într-adevăr, primele două sarcini au fost pierdute, însă partea bună este că, atunci când pierzi o sarcină, înseamnă că poți să rămâi însărcinată. Femeile trebuie să înțeleagă că astăzi, din cauza stresului şi a modului de viață, din cauza poluării şi a ceea ce mâncăm, ne luptăm cu o afecțiune numită infertilitate.

În momentul în care tu rămâi însărcinată, dar pierzi sarcina, din varii motive, înseamnă că un prim pas a fost făcut, înseamnă că tu poți să rămâi însărcinată, şi ăsta e cel mai important lucru.

Sunt sarcini toxice, pentru corp, pe care el le respinge, sunt sarcini extrauterine, aşa cum am avut şi eu una, şi era foarte periculoasă. Dumnezeu ştie foarte bine ce să ne dea şi poate că acele două pierderi de sarcină pentru mine au fost nişte pregătiri. Corpul selectează natural ce e sănătos pentru tine şi ce nu. Dacă trupul meu a respins două sarcini, înseamnă că ele nu erau bune. Şi atunci am primit acest lucru aşa, am fost şi mi-am făcut nişte controale mai amănunțite, mi-am dat seama că nu e nicio problemă la mine şi că a fost doar destinul.

M-am dus cu credință înainte, am trecut peste asta şi iată dovada, am născut 3 copii în 4 ani, toți pe cale naturală, alăptați exclusiv până la 6 luni. Nu a fost uşor, dar este ceea ce eu mi-am dorit foarte mult şi, dacă ar fi să o iau de la capăt, aş face la fel”, a declarat Mirela Vaida pentru Viva.ro.