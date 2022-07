Mirela Vaida a slăbit trei kilograme într-o săptămână. Vedeta a dezvăluit ce a făcut: „Am și trișat și tot am dat jos”

In articol:

Mirela Vaida s-a apucat de slăbit. Vedeta le-a dezvăluit fanilor săi, care o urmăresc pe rețelele de socializare, că își dorește să obțină o siluetă de invidiat. Așa că prezentatoarea TV a început să urmeze o cură de slăbire care, spune ea, face minuni.

Până acum vedeta spune că, mulțumită regimului pe care îl urmează, are parte de rezultate fabuloase.

Citeste si: Mirela Vaida și Alina Pușcaș, mame pentru a patra oară? Ce au dezvăluit cele două prezentatoare la petrecerea aniversară a lui Pepe: ”Cât de frumoasă e senzația”

Citeste si: „Nu cred aşa ceva! Ce vorbeşti acolo?!” Culiţă Sterp a fost jefuit!- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Mirela Vaida a slăbit trei kilograme într-o săptămână. [Sursa foto: Instagram]

Regimul alimentar prin care Mirela Vaida a reușit să slăbească

Mirela Vaida nu s-a sfiit să împărtășească cu urmăritorii ei procesul ei de slăbire. De această dată, prezentatoarea TV și-a uluit fanii în momentul în care le-a arătat acestora că a reușit să dea jos trei kilograme în doar o săptămână.

Chiar dacă rezultatul este fenomenal, Mirela Vaida spune că ar fi slăbit chiar mai mult de atât dacă nu trișa. Vedeta a mărturisit că a fost la rude și la ziua lui Pepe și nu a rezistat în fața bunătăților care erau pregătite acolo, așa că a renunțat pentru câteva ore la regim și s-a bucurat de petrecere.

„ A trecut o săptămână de când am început dieta. Hai să vedem, 56,9. Am început dieta cu 59,7 kilograme. Deci am dat aproape trei kilograme. Ideea este că aș fi dat și mai mult, dar am fost pe la rude, m-au pus la masă, am fost la ziua lui Pepe, mi-a dat să mănânc tort, să beau șampanie, deci dacă am și trișat și tot am dat jos trei kilograme, vă dați seama ce bună este această dietă”, a spus Mirela Vaida.

Citeste si: ”Nu mă sperie nici dacă vin doi”. Mirela Vaida, declarații surprinzătoarea despre cea de-a patra sarcină. Vedeta și soțul vor fi nevoiți să se mute-n casă nouă: ”Nu mai avem loc”

Mirela Vaida le-a spus fanilor ei că urmează o dietă miraculoasă care conține șase mese slabe în calorii pe zi. De asemenea, prezentatoarea TV a spus că evită zahărul și carbohidrații și că încearcă să mănânce cât poate de sănătos. Vedeta are grijă să combine regimul alimentar cu mișcare, pentru cele mai bune rezultate.