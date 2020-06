Mirela Vaida, afirmație emoționantă în direct: „Sunt mamă și...”

In articol:

Mirela Vaida a încercat să dreagă informațiile scăpate de Emily Burghelea înainte de a-și da demisia. Fosta asistentă tv a spus că Viorel o agresează pe Vulpița, iar cei din staff închis ochii. Afirmațiile lui Emily au costat-o pierderea locului de muncă și un adevărat circ la televizor.

În ediția de astăzi, Mirela Vaida a demondat toate afirmațiile lui Emily și spune că cei doi soți se mai îmbrâncesc și își mai aruncă diverse vorbe, dar nu a fost niciodată vorba de ceva mai grav la mijloc.

În plus, aceleași lucruri au fost confirmate și de cei doi reporteri speciali care se ocupă de cazul soților Stegaru și știu orice mișcre pe care o fac cei doi. Mai mult decât atât, Mirela Vaida a izbucnit n lacrimi la un moment dat și a spus cu voce tremurândă că ea este mamă a trei copii pe care i-a făcut cu greu și nu ar fi permis ca Viorel sp o lovească pe Vulpița.

„Dacă ar fi fost vorba de așa ceva, eu aș fi sunat la 112 și l-aș fi reclamat pe Viorel”, a spus Mirela Vaida în direct, în cadrul emisiunii.

Ce spunea Mirela Vaida despre nașterea copiiilor săi

Mirela Vaida afirma în urmă cu mai mult timp că s-a chinuit foarte mult să facă copii și aproape rămăsese fără speranță.

„M-am căsătorit după patru ani de relație. Nu am putut să am imediat copii. Începusem să-mi pierd speranța că voi putea să devin mamă pe cale naturală. Atunci m-am gândit la mama și bunica mea care au avut mulți copii. Am și pierdut două sarcini. Am avut răbdare.

După trei ani de rugăciuni și încercări, am rămas însărcinată cu Carla. Fără să-mi doresc atât de repede al doilea copil, la zece luni ale Carlei, am rămas însărcinată cu cel de-al doilea copil", a spus Mirela Vaida în urmă cu ceva timp.