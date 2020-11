Mirela Vaida, declarații despre debutul în televiziune! Cum a decurs prima apariție la televizor: "Într-o bluză de trening albastră..."

Mirela Vaida [Sursa foto: Instagram]

Mirela Vaida a vorbit, în cadrul unui interviu, despre primele momente pe care și le aduce aminte din televiziune. Totodată, frumoasa blondină a făcut primele declarații despre prima sa apariție pe micile ecrane, dar și despre momente mai puține plăcute.

Mirela Vaida, detalii despre cariera sa

Se pare că prezentatoarea de televiziune a muncit mult pentru a ajunge în punctul în care este astăzi. A pornit de jos, de la munca de teren, iar cu timpul, a încercat să evolueze cât mai mult. De asemenea, Mirela a mai adăugat faptul că a venit la București pentru a urma cursuri la Facultatea de Drept, nu se gândea că va ajunge pe micile ecrane. Cu toate acestea, a reușit să termine facultatea și să obțină și un job în televiziune.

"În televiziune, am pornit de la munca de jos, de la munca de teren, tot ce înseamnă editare, adunări de informații, materiale, sunat invitați, pregătit efectiv rubrica pe care o aveam de prezentat într-un matinal, dar îmi dau seama că, fără această etapă, nu aş fi ajuns poate unde sunt astăzi. Eu venisem să fac Facultatea de Drept şi după aceea habar nu aveam ce urma să se întâmple cu mine, dar iată că destinul m-a adus în televiziune şi sunt aici de 16 ani, încă făcând emisiuni zilnic în direct. O chestiune care te rutinează şi te oboseşte foarte mult, dar care, pe mine personal, mă şi provoacă foarte mult", a declarat Mirela Vaida.

Prima apariție a Mirelei Vaida la televizor

Mirela Vaida a mai povestit despre prima sa apariție la televizor. Frumoasa blondină s-a îmbrăcat cu o bluză de trening albastră și, din cele declarate de ea, a avut mari emoții în ziua respectivă.

"Primele amintiri de pe micul ecran sunt emoțiile. În prima emisiune am intrat într-o bluză de trening albastră, cu foarte multe culori pe mâneci, pentru că nu ne îmbrăca nimeni acum 16 ani, şi stau şi mă gândesc cum de am intrat eu în trening şi cum de am avut curajul să mă înham la o astfel de treabă, care nu era atunci pentru orice tânăr", a mai adăugat Mirela.

