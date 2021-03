Mirela Vaida, dezvăluiri șocante despre femeia care a atacat-o! Ce i-a spus înainte să fie încătușată: „Vreau să o omor, vreau să îi iau capul”

In articol:

Mirela Vaida a fost protagonista unui moment șocant, în timp ce se afla în cadrul emisiunii pe care o prezintă. Vedeta a fost atacată de cătr eo femeie dezbrăcată, care a aruncat în direcția ei o piatră de proporții foarte mari. Celebra prezentatoare tv încă izbucnește în lacrimi când își aduce aminte de scena traumatizantă.

În cadrul unei emisiuni televizate, Mirela Vaida a făcut noi dezvăluiri despre femeia care a atacat-o și ultimele cuvinte pe care i le-a spus înainte să fie încătușată de polițiști. În aceste momente, femeia se află a Spitalul Obregia din Capitală.

„Ea a şi spus la ieşirea din sediu, când o duceau poliţiştii încătuşată, că am vrut să o omor, vreau să o omor, vreau să îi iau capul, deci a şi reiterat treaba asta. Mie mi se pare tentativă de omor. Eu am înţeles abia astăzi, după ce am depus plângerea penală, Poliţia va merge la Spitalul Obregia, acolo unde ea ar fi încuiată sub cheie şi unde va începe o expertiză psihiatrică, unde va vedea dacă femeia a avut sau nu discernământ la acel moment. Eu cred că ea nu a acţionat singură, ci ar fi fost adusă sau învăţată de cineva, sau i s-ar fi arătat de către cineva, pe unde să intre şi când anume”, a declarat Mirela Vaida, în cadrul unei emisiuni televizate.

Mirela Vaida, în lacrimi la secția de Poliție

Mirela Vaida a depus plângere penală pentru tentativă de omor

Mirela Vaida a depus o plângere penală pentru tentativă de omor asupra femeii care a atacat-o în timp ce se afla în direct! Celebra prezentatoare tv este încă șocată de ceea ce i s-a întâmplat.

„Când am văzut că vine cineva spre mine, nu am realizat ce e, până am văzut un pietroi foarte mare ridicat spre mine şi o femeie goală, dezbrăcată complet care urla continuu: ''Să îmi dai banii, să îmi dai banii''. Credeţi-mă că şi acum tremur, pentru că totul s-a derulat într-o fracţiune de secundă. Norocul meu este că nu m-a nimerit şi că a spart toată sticla aceea care îmbracă podeaua platoului.

Cei de la poliţie spun că au identificat-o pe această doamnă şi că ar fi o persoană din judeţul Iaşi. Nu ştim cum a ajuns până aici, mai avea încă o sacoşă cu vreo trei-patru-pietroaie pregătite acolo în spate la intrare", a povestit prezentatoarea TV.