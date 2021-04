Mirela Vaida, emoții mari! Mâine este o zi importantă în viața prezentatoarei TV. Ce anunț a făcut vedeta

In articol:

Mâine este sărbătoare mare în familia Mirelei Vaida. Așa cum este obișnuită să împărtășească momentele importante din viața sa, ei bine, nici de data aceasta nu a uitat să le transmită fanilor ce planuri are pentru mâine. În timpul emisiunii pe care o moderează, frumoasa prezentatoare TV le-a dezvăluit telespectatorilor că mâine își sărbătorește fiul cel mic care va împlini vârsta de 2 ani.

Mai mult, va avea loc și botezul nepoțelului său.

De asemenea, Mirela Vaida a ținut să menționeze că a gătit niște spaghetti cu fructe de mare în sos de vin, motiv pentru care i-a îndemnat pe telespectatori să-i urmărească noul vlog de pe canalul său de YouTube.

Citeste si: Mirela Vaida a făcut furori cu apariția din ultima ediție a emisiunii pe care o prezintă! Ținuta pe care a purtat-o, apreciată de telespectatori

Citeste si: Îl mai știți pe Sergiu, tăticul călăreț de la Iași? A dat cu piciorul la tot, a vândut casa cumpărată din donații și s-a mutat din nou în ghetou. Acum, în fața porții stă parcat șmecherește un BMW X6 – Foto- bzi.ro

Mirela Vaida, urmărită de o mașină

Prezentatoarea TV pare să nu-și mai revină din șocul trăit după ce a fost atacată de o femeie misterioasă . În cadrul ediției difuzate pe 7 aprilie 2021, Mirela Vaida a mărturisit că a fost urmărită de o mașină până în parcarea platoului TV.

Mirela Vaida[Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Mirela Vaida, noi mesaje de amenințare de la Magdalena Șerban! Prezentatoarea TV le-a făcut publice în direct: „Te zdrobesc în bătaie până la oase”

„ Vorbim și despre ce mi s-a întâmplat mie, cu două ore în urmă, când am ajuns la redacție, pentru că odată ce am trecut pe lângă moarte, sunt extrem de suspicioasă. Sunt atentă la toate mașinile care mă urmăresc, lucru pe care astăzi l-am văzut mai evident decât oricând. O mașină care de pe DN1, din afara Bucureștiului, și până aici, deși eu am mai făcut o escală și am mai zăbovit, a fost pe urmele mele. Lucrul ăsta nu mă poate liniști”.