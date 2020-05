In articol:

Mirela Vaida i-a spus la revedere Vulpitei.

Vaida, in lacrimi. Si-a luat la revedere de la Vulpita: "Ma apuca si pe mine plansul"

Dupa o lunga telenovela, cu certuri si impacari, cu momente amuzante sau penibile, amanti si amante, povestea Veronicai de la Blagesti ajunge la final. Prezentatoarea Mirela Vaida s-a emotionat cand a fost nevoita sa isi ia adio de la Vulpita.

Cand a intrat in platou, sotia lui Viorel Stegaru s-a indreptat rapid spre reporterul emisiunii si i-a sarit in brate, lacrimand. Asistand la moment, Vaida a cedat emotional si ea. "Ti-a fost dor de Doina?! Nu ma face acum, ca ma apuca si pe mine plansul! Deci sa stiti ca acum ne-am apucat toate de bocit, suntem corul bocitoarelor", a spus Mirela Boureanu-Vaida, cu un nod in gat.

Vulpita, confesiuni despre casatoria cu Viorel: "Nu eram fericita, nu eram pregatita, nu imi placea de el. Aveam nevoie de bani"

Vulpita Veronica a plans si s-a vaicarit in direct.

Tanara din Blagesti, care face senzatie in mediul online dupa ce s-a aflat ce poveste de viata are si ce scandaluri are cu sotul, a marturisit ca nu il mai vrea pe Viorel. Acum pare ca s-a indragostit de Rafaelo si e dispusa sa faca orice ca sa-l cucereasca.

Cu lacrimi in ochi, Vulpita s-a confesat inca o data in fata Mirelei Vaida. A spus ca nu l-a placut niciodata pe Viorel, dar nu a avut de ales. Avea o situatie financiara precara si nu stia ce sa mai faca pentru a nu mai trai de pe-o zi pe alta.

"Nu prea imi placea de Viorel inca de la inceput. Dar aveam nevoie de bani", a spus Vulpita la TV. S-a maritat si a facut un copil la o varsta frageda, cand alte fete nici nu concep sa faca asemenea pasi importanti in viata. "Nu prea eram fericita cu el. Nu eram pregatita. Nu prea mi-am dorit sa fac un copil, ca nu stiam ce sa fac, dar nu am avut de ales", a completat Veronica Stegaru.