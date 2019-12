Mirela Vaida si-a cladit o frumoasa cariera in televiziun, dar si o familie numeroasa. Mama a trei copii, prezentatoarea TV se declara cum nu se poate mai multumita de viata ei si marturiseste cu mana pe inima ca nu ar schimba nimic.

"Am spus-o cred ca de sute de ori si o voi spune in continuare.Cu 3 copii este absolut minunat si crede-ma nu sunt clisee pentru ca nu sunt un om care sa se ascunda dupa imaginea perfectiunii sau sa spuna lucruri pe care nu le simte sau pe care nu le poate explica. Am avut un copil si mi s-a parut greu, am avut doi copii si mi s-a parut si ma frumos, dar si mai greu, acum am 3 copii dar cu 3 copii este minunat si nu mai este la fel de greu! Acum ma ajuta soacra mea care acum s-a mutat la noi, care si ea este la inceput si speriata de fiecare data cand trebuie sa o las acasa cu toti 3, dar a realizat si ea ca nu e chiar atat de greu, ca cei doi copii mai mari se inteleg acum", a spus Mirela Vaida pentru ciao.ro.

Citeste si: Mirela Vaida a câştigat de 8 ori mai mult decât anul trecut! Vezi ce profit a avut afacerea prezentatoarei!

Mirela Vaida, atentionata de sot sa nu mai pozeze senzual

Vedeta a mai vorbit si despre relatia cu sotul ei si cum o mai "cearta" uneori in privinta anumitor postari de pe Facebook sau Instagram.

Asa s-a intamplat si de curand, dupa ce Mirela Vaida a publicat o fotografie indrazneata, cu ea in cada.

a completat Mirela Vaida.