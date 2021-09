Mirela Vaida, mamă pentru a patra oară? A dat vestea cea mare: „Am şi ales nume pentru fetiţa noastră”

In articol:

Mirela și Alexadru Vaida sunt căsătorițit de mai bine de 11 ani de zile și formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi au împreună trei copii: o fată și doi băieți. Celebra prezentatoare tv a mărturisit, într-un interviu recent, că se gândește tot mai mult să aibă și al patrulea copil până la vârsta de 40 de ani.

Mirela Vaida și soțul ei își mai doresc o fetiță, pentru care s-au gândit deja la un nume. Vedeta a mărturisit că are o anumite reținere după ce a văzut cât de greu a fost în ultima perioadă, în contextul pandemiei.

„Râdeau şi colegii de mine, îmi spuneau să nu-mi iau vacanţe prea des, pentru că la mine se echivalează cu numărul de copii. Ne gândim des la al patrulea copil, am şi ales nume pentru fetiţa noastră, că fetiţă vrem să fie. Doar că anul acesta a fost un pic mai greu pentru noi, am stat în casă cu trei copii timp de 8-9 luni şi ne-am dat seama că nu e tocmai uşor. Avem doar o bonă, care e cu noi de 4-5 ani, şi patru copii mici înseamnă patru destine de care trebuie să te ocupi, înseamnă patru personalităţi, patru griji în plus, pe lângă bucurii, evident”, a declarat Mirela Vaida, într-un interviu pentru OkMagazine.ro

Citeste si: Loredana Groza divorțează? Ce spune Andrei Boncea despre pozele deocheate pe care le postează artista- bzi.ro

Mirela Vaida și soțul ei își mai doresc o fetiță [Sursa foto: Instagram]

Mirela Vaida și soțul ei își mai doresc o fetiță: „Mai vedem la anul”

Celebra prezentatoare tv a mărturisit că vrea să mai aștepte până la anul, după ce fiul lor cel mic va începe să meargă la drădiniță. Cei trei copii ai vedetei își doresc la rândul lor o surioară.

Citeste si: Cum s-a fotografiat Mirela Vaida alături de soțul ei, în vacanță? Internauții au observat imediat

„Anul acesta îl lăsăm pe cel mic să ajungă la grădiniţă şi mai vedem la anul. Lucrurile astea nu se calculează, cum nu i-am calculat nici pe primii trei. Dacă se întâmplă, suntem bucuroşi. Dacă mă întrebi ce vreau, îţi zic că vreau să mai aştept până la anul”, a mai spus prezentatoarea