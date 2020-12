Mirela Vaida, mesaj cutremurător în mediul online, după moartea artistului Dumitru Stroie! "Sunt tristă și revoltată..."

Doliu în lumea muzicii, după ce artistul Dumitru Stroie a murit, în urma unui accident, la vârsta de 30 de ani. Vestea tragică a șocat pe toată lumea, inclusiv pe Mirea Valida, care se pare că îl cunoștea personal pe cântăreț. Pe rețelele de socializare, vedeta a scris câteva rânduri despre tragedie.

Mirela Vaida, mesaj neașteptat după moartea lui Dumitru Stroie

Vestea că Dumitru Stroie s-a stins din viața la o vârstă atât de fragedă a surprins pe toată lumea! Chiar și prezentatoarea de televiziune Mirela Vaida a transmis un mesaj pentru cel pe care îl considera ca un membru din familie.

"Viata e scurta! Grabiti-va sa iubiti!" Asa spunea Baciul Sibian, Dumitru Stroie!! Acesta era mesajul lui de pe pagina de facebook! L-am intalnit la deschiderea magazinului sau cu produse traditionale dintr-un complex comercial, fix pe 1 Decembrie!”, a scris Mirela Vaida pe Instagram.

Cu eforturi mari, interpretul de muzică populară a reușit să își deschidă o afacere, alături de soția lui. Din păcate, acesta nu s-a putut bucura pentru foarte mult timp de aceasta, pentru că, s-a stins din viață într-un accident de mașină în data de 18 decembrie. Aceasta a fost spulberat de un TIR pe DN7, după ce ar fi adormit la volan.

„Mainvitase la deschidere, era emotionat, alaturi de sotia lui, ca a reusit sa deschida, cu mari sacrificii, cu multe datorii in banci, si isi dorea sa ii mearga!! Azi dimineata a murit in accident de masina, cand se intorcea cu marfa pentru magazin! Nu am cuvinte... sunt trista si revoltata... Era asa de tanar! Erau asa de frumosi impreuna! Dumnezeu sa te ierte, Baciule... 😔”, a continuat Mirela Vaida.