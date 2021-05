Mirela Vaida, pusă pe fapte mari! Prezentatoarea TV este determinată să dea jos câteva kilograme: „Nu mă încap rochiile”

In articol:

Mirela Vaida impresionează de fiecare dată cu aparițiile ei, prin felul în care arată, cum se îmbracă și cum se comportă. Este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV din România și este urmărită de milioane de oameni. Vedeta este un exemplu de femeie.

Are trei copii, muncește, este gospodină și de asemenea arată incredibil. Nu multe femei reușesc să se împartă atât de bine între toate aceste lucruri, dar Mirela Vaida pare că a găsit secretul.

Acum, prezentatoarea TV a anunțat într-un vlog postat pe Youtube că s-a apucat serios să mai dea jos din kilograme și le-a arătat internauților care sunt exercițiile fizice pe care le face.

Mirela Vaida [Sursa foto: Instagram]

Mirela Vaida vrea să slăbească: „ Vreau să vă spun că nu mă mai suportă cântarul”

Prezentatoarea TV are un scop bine stabilit. Vrea să dea 5 kilograme jos în doar două săptămâni. A luat această decizie pentru că nu o mai incap rochiile pe care trebuie să le poarte peste două săptămâni, atunci când va urca pe scena teatrului după o lungă absență din cauza restricțiilor impuse de pandemie.

De asemenea, Mirela Vaida a mai dezvăluit că nu mai are deloc rezistnță fizică, așa că a fost nevoită să ia măsuri rapid.

Vedeta a făcut un vlog pe care l-a postat pe Youtube, acolo unde arată pas cu pas cum se desfășoară ședințele de sport, mai ales în compania unor copii mici și a unor animale de companie buclucașe.

„Gata cu binele! M-am apucat de treabă că se «îngrașă» gluma! De miercuri am început să fac sport acasă, cu copil, cățel, purcel. Știți cum e să nu ai pic de rezistență? Să nu mai poți nici să fugi de aici până la poartă că îți pierzi suflul? Am premieră la teatru în două săptămâni și nu mă încap rochiile. Plus că vin după o vacanță în care am mâncat!

Vreau să vă spun că nu mă mai suportă cântarul. Și ce face Mirela când nu se mai suportă? Păi ar trebui să nu mai mănânce așa de mult și să facă sport. Dar, cum nu are timp să meargă la sală, vine sala la ea. Așa că am chemat-o pe prietena mea, Kiki Constantinescu, antrenor personal, care trebuie să pună parul pe mine, că altfel nu merge.

M-am apucat de treaba! Vreau sa slabesc 5 kg in 2 saptamani! Oare pot?”, a explicat Mirela Vaida.