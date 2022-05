Mirela Vaida, replică tăioasă la adresa soțului! Ce i-a transmis în direct, în timpul emisiunii: "Să mai zici că ai femeie rea de gură"

In articol:

Mirela Vaida a avut-o invitată în direct, în ultima ediție a emisiunii pe care o moderează, pe Niculina, o femeie care și-a acuzat partenerul de infidelitate și care a încercat să demonstreze prin orice mijloace faptul că a fost înșelată.

Situația amuzantă în care a fost pus bărbatul în cauză, care se declara de-a dreptul terorizat, a făcut-o pe prezentatoare să-i dea peste nas soțului ei și să-i transmită un mesaj tranșant, chiar în fața camerelor de filmat.

Mirela Vaida, mesaj tranșant pentru soțul ei: "Să-mi mai zici tu mie vreodată în față că ai femeie rea de gură"

Declarațiile unuia dintre invitați, cum că ar fi terorizat de propria soție, au făcut-o pe Mirela Vaida să se amuze teribil, în direct. Prezentatoarea TV nu s-a putut abține, așa că i-a transmis chiar și un mesaj soțului ei, Alexandru, care ar fi acuzat-o că este rea de gură: "Bărbate, să-mi mai zici tu mie vreodată în față că ai femeie rea de gură. Tu să-mi mai zici mie vreodată că ai nevastă rea. Iată, că se poate și altfel.", i-a transmis Mirela Vaida soțului ei, în direct.

Mirela Vaida și soțul ei, Alexandru [Sursa foto: Instagram]

Cum se înțeleg Mirela Vaida și soțul ei, după 16 ani de relație?

Mirela Vaida a recunoscut că nu a fost totul numai lapte și miere în relația cu soțul ei. De-a lungul timpului, cei doi au avut parte și de momente dificile, însă au reușit să treacă peste toate împreună. Prezentatoarea TV spune că la baza mariajului ei a stat întotdeauna comunicarea, indiferent de problemele cu care s-au confruntat: "Noi comunicăm tot timpul. Viaţa publică şi supraexpunerea m-au făcut ca, atunci când am un moment liber, să vreau să mi-l petrec doar cu soţul, cu familia, nu cu o gaşcă întreagă de prieteni. Noi ne-am spus întotdeauna păsurile, ne-am şi certat, dar ne-am împăcat. Suntem o familie normală, organică, nu e doar lapte şi miere între noi.

Cei 16 ani petrecuţi împreună înseamnă şi negocieri, şi compromisuri, a lăsa unul pentru celălalt, a-l înţelege pe cel de lângă tine, a-i lăsa un pic de spaţiu când simţi că are nevoie. (…) Să nu porneşti de la ideea că familia este ca un pahar de unică folosinţă – la prima ceartă, îl arunci. Noi am evoluat împreună, am construit împreună și mergem mai departe.", a povestit Mirela Vaida pentru okmagazine.ro.