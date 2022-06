Mirela Vaida s-a fotografiat în compania unui bărbat celebru, după ce a recunoscut că ea și soțul ei dorm separat. Reacția fanilor nu a întârziat să apară: "Zâmbete false, jalnic!"

In articol:

Mirela Vaida este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din România. Deși apare pe micile ecrane de câțiva ani buni, puțini știu că, de fapt, prima pasiune a vedetei a fost muzica, cu care cochetează și acum.

Recent, frumoasa moderatoare a anunțat pe pagina personală de Instagram că urmează să lanseze un nou colaj alături de Armin Nicoară. Pentru că a vrut să împărtășească și cu cei de acasă o parte din surpriza pe care le-o pregătește, aceasta a publicat mai multe imagini de la filmarea videoclipului. Fotografiile nu au fost, însă, pe placul tuturor.

"Jalnic ți-o ieșit!"

Mirela Vaida este o adevărată resursă de energie. Vedeta reușește să se împartă cu brio între rolul de mămică și cel de moderatoare, însă își face întotdeauna timp și pentru pasiunile pe care le are. Recent, aceasta a dezvăluit că pregătește un colaj muzical împreună cu celebrul Armin Nicoară, cu care a mai colaborat și în trecut.

Înainte de lansarea oficială, prezentatoarea a decis să posteze câteva fotografii din timpul filmării videoclipului, dar acest lucru nu a fost văzut cu ochi buni de către toți fanii

Mirela Vaida și Armin Nicoară [Sursa foto: Instagram]

celor doi:, au scris urmăritorii Mirelei Vaida, în dreptul fotografiilor postate în mediul online.

Totuși, au existat și internauți care s-au arătat încântați de colaborarea celor doi artiști: "Ești minunată! Cred că ești femeia anului!", "Super, distracție plăcuta!", "Abia aștept, draga mea, te pup!", "Sunteți minunată! Dumnezeu să vă binecuvânteze!".

Cum și-a făcut Mirela Vaida debutul în muzică?

Mirela Vaida a dezvăluit în urmă cu mai mult timp, în cadrul unei emisiuni online, că nu și-a făcut niciodată planuri referitoare la o carieră muzicală sau în televiziune, căci la baza este absolventă a Facultății de Drept. Pasiunea a fost cea care a dus-o, însă, pe culmile succesului. Prezentatoarea TV a mărturisit că la început cânta la nunți și festivaluri, până a ajuns să se bucure de notorietate: "Eu am terminat Facultatea de Drept, când am venit din Iaşi în București nici nu mă gândeam că o să fac muzică, televiziune, teatru. M-am trezit după licenţă că nu am relaţii, că nu am pile, aşadar îmi era imposibil să reuşesc. M-am angajat la televiziune şi mi-am dat seama că îmi place să vorbesc. Eu mai participasem la concursuri de muzică.

Am fost la Mamaia, în '97. Am mai fost la «Ploaia de stele», în 2001. Inima m-a chemat spre muzică mereu. Eu am cântat foarte mulți ani la nunți. Am început cântând la nunți. Am și folclor, am și evergreen-uri, am și melodii românești, am și lăutărești. Vreo șapte ani am cântat la nunți, după care au venit copiii, unul după altul, și n-am mai putut să țin pasul cu repetițiile și cu nopțile pierdute. Dar la nunți există și un dezavantaj. Cântam toată noaptea, eram singura solistă și duceam greul de la 10 seara și până dimineața, la 5. Și veneam ruptă și vocal.", a declarat Mirela Vaida, în emisiunea lui Pepe.

