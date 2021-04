Mirela Vaida se teme pentru viața ei! Celebra prezentatoare tv, amenințată din nou: „Au fost puse de cineva...”

In articol:

A trecut aproape o lună de la momentul șocant în care Mirela vaida a fost atacată în direct de către o femeie. Celebra prezentatoare tv a fost atacată cu o cărămidă de către o femeie dezbrăcată. Vedeta a revenit în cadrul emisiunii de astăzi cu noi declarații legate de acest caz.

Mirela Vaida susține că este în continuare amenințată, iar atât femeia care a atact-o, cât și complicea ei ar fi fost puse de cineva. Prezentatoarea tv se teme pentru viața ei și a transmis un mesaj în direct procurorilor care se ocupă de acest caz.

„Sunt detalii pe care nu pot să le fac publice, dar sunt scrise negru pe alb. Aceste femei au primit nişte telefoane de la cineva înainte să ajungă la sediu. Au fost puse de cineva, nu ştim de către cine momentan. Dar ele au spus asta! Suntem acuzaţi că complicam ancheta, că nu vă lăsăm să vă faceţi treaba… Vă lăsăm, dar nu pot să aştept să îmi dea cineva cu bolovanul în cap când plec acasă!

Vă rog să vă faceţi treaba! Procurorii trebuie să facă asta, v-am dat-o pe făraş! Trăim într-un stat indolent. Nu se poate aşa ceva. E tot pe aici cea care mă ameninţă, v-o dăm din nou, ce faceţi cu ea, dragi procurori?”, a declarat Mirela Vaida, în direct.

Avocatul Mirelei Vaida a fost și el prezent în cadrul emisiunii, unde a mărturisit că s-a greșit în cadrul anchetei încă de la începutul ei. „S-a greşit din start în această anchetă. Trebuia să aibă loc o percheziţie pentru a se ajunge la autorul moral al acestei fapte”, a adăugat avocatul celebrei prezentatoare tv.

Citeste si: Exclusivitate națională! Înregistrare telefonică incendiară cu Sergiu, tăticul călăreț de la Iași, după mega-scandalul iscat de vânzarea casei cumpărate din donații. Ce zice despre Cătălin Moroșanu, vedeta care i-a fost alături – FOTO-VIDEO- bzi.ro

A trecut o lună de la momentul în care Mirela Vaida a fost atacată în direct [Sursa foto: Captura Video]

Mirela Vaida, dezvăluiri șocante despre momentul în care a fost atacată

Mirela Vaida a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre momentul în care a fost atacată în direct.

Celebra prezentatoare tv a trecut cu greu peste momentul traumatizant.

Citeste si: Mirela Vaida face anunțul momentului! Incredibil ce se întâmplă în viața vedetei după ce a fost atacată în direct

„Când am văzut că vine cineva spre mine, nu am realizat ce e, până am văzut un pietroi foarte mare ridicat spre mine şi o femeie goală, dezbrăcată complet care urla continuu: ''Să îmi dai banii, să îmi dai banii''.

Credeţi-mă că şi acum tremur, pentru că totul s-a derulat într-o fracţiune de secundă. Norocul meu este că nu m-a nimerit şi că a spart toată sticla aceea care îmbracă podeaua platoului. Cei de la poliţie spun că au identificat-o pe această doamnă şi că ar fi o persoană din judeţul Iaşi. Nu ştim cum a ajuns până aici, mai avea încă o sacoşă cu vreo trei-patru-pietroaie pregătite acolo în spate la intrare", a povestit prezentatoarea TV, imediat după incident.