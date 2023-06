Miron Cozma scoate la iveală detalii neștiute despre povestea de dragoste cu Marinela Nițu! Luceafărul Huilei face dezvăluiri picante: "I-am prezentat-o mamei copiilor mei"

In articol:

Miron Cozma este unul dintre cele mai controversate personaje ale României. Acesta a făcut pușcărie timp de 10 ani, în dosarul Mineriadei din 1991, fiind condamnat atunci pentru instigare la subminarea puterii de stat.

Ei bine, nu de puține ori, acesta a vorbit despre perioada detenției, însă abia recent, Miron a făcut o serie de dezvăluiri neștiute despre deceniul petrecut după gratii.

Miron Cozma, detalii picante despre relația cu Marinela Nițu

Miron Cozma a povestit, în emisiunea lui Mihai Ghiță, diverse lucruri din viața sa fascinantă. Unul dintre subiectele abordate a fost povestea de dragoste trăită cu Marinela Nițu. Luceafărul huilei a scos la lumină detalii mai puțin știute de public despre cei doi și a pus în evidență momentul în care s-au cunoscut.

"În 1988 când am ieșit din arest, Gheorghe Ghiorghiu, pe care eu l-am cununat, organiza la mare un spectacol, într-un restaurant și a avut tot felul de invitați. Printre invitați, el a vrut să îmi prezinte mie, eu eram cu Dana, mama copiilor mei și fiul meu, o femeie frumoasă de la el din Brașov. Mi-a prezentat-o pe Marinela. Marinela a cântat pentru mine, apoi m-am dus cu ea și am hotărât să rămânem împreună într-o relație. Bineînțeles că i-am prezentat-o Danei. În 1999 m-am dus iar la închisoare, când am ieșit în 2005 nu am mai vrut-o. Oricât ne-am despărțit, Dumnezeu mi-o trimite iar pe Marinela.", a mărturisit Miron Cozma, la În Oglindă.

Miron Cozma i-a făcut nunta lui Fane Spoitoru în închisoare

Miron Cozma este un adevărat personaj al spațiului public. Acesta a dat dovadă mereu de sinceritate și transparență când a venit vorba despre experiențele din viața sa.

În emisiunea lui Adiță Voicu, Miron Cozma a făcut dezvăluiri pe bandă rulantă, una dintre cele mai mari fiind faptul că acesta i-a organizat nunta lui Fane Spoitoru în interiorul pușcăriei, fiind nașul lui.

"Nu e numai prieten, eu sunt nașul lui Fane Spoitoru, Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace. Fane Spoitoru când a venit în 2001 din Canada și când a văzut ce fac eu în pușcărie a zis <Să moară mama, eu am crezut că sunt șeful șmecherilor în România. Dacă mie îmi zicea cineva ce face Miron Cozma, îl rupeam cu bătaia.> Bineînțeles că la un moment dat l-am luat la mine în celulă. I-am zis lui Migdale, fratele lui, să îmi aducă băutură, prostituate, lăutari la clubul mare, în mijlocul pușcăriei Rahova, nu afară. I-am făcut nunta lui Fane Spoitoru, eu sunt nașul lui.", a declarat Miron Cozma.

