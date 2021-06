Misty a vorbit despre căsătoria cu Keo. Când vor face pasul cel mare : „E ușor frustrant”

Misty [Sursa foto: Captură video ] 15:44, iun 19, 2021 Autor: Madalina Kovacs

In articol:

Misty a venit pentru prima dată însoțită de fiica ei la o emisiune Tv și a făcut noi dezvăluiri din spatele ușilor închise. Artista a dezvăluit și care sunt planurile ei și ale lui Keo în ceea ce privește nunta.

Misty și Keo [Sursa foto: Instagram]

Misty, noi dezvăluiri despre relația cu Keo: „ Mai sunt și certuri între noi”

Povestea de dragoste dintre Misty și Keo a început în urmă cu opt ani de zile. Din rodul iubirii lor a rezultat și o fetiță, Arya Violette, care a devenit uvisersul celor doi artiști. Au o relație destul de lungă și pe tot parcurul ei au fost urmăriți de întrebarea: „Când vă căsătoriți?”. Fanii vor să știe dacă se va concretiza relația lor și în fața lui Dumnezeu. Ei bine, Misty recunoaște că s-a cam săturat să i se adreseze această întrebare. Recunoaște, de asemenea, că între ea și tatăl fiicei sale mai sunt și certuri, dar au grijă să le rezolve de fiecare dată.

Citeste si: Misty face dezvăluirea momentului despre relația cu Keo. Ce se întâmplă între cei doi: "Nu pot sta mult timp supărată pe el"

Citeste si: Polițiștii italieni s-au apropiat de această prostituată. Ce le-a zis tânăra, în limba română: „Am 25 de ani și…”- bzi.ro

„E ușor frustrant, se creează o presiune, toată lumea mă întreabă când ne căsătorim. Această întrebare mă face să mă simt inconfortabil. Mai sunt și certuri între noi, ca în orice cuplu, dar le rezolvăm”, a declarat Misty, la Teo Show.

Misty [Sursa foto: Instagram]

Misty, despre înclinațiile artistice ale fiicei sale: „O să calce pe umele noastre”

Keo este genul de vedetă pentru care discreția este foarte importantă. El pune mare preț pe acest lucr, însă Misty uneori mai are tendința să dea din casă, după cum chiar ea a dezvăluit. Cât despre fiica lor, se pare că ce se naște din doi artiti are cele mai mari șanse să semene leit. Se pare că micuța Aria are o pasiune pentru cântat încă de la o vârstă fragedă, iar gusturile ei în materie de muzică sunt foarte fine.

Artistul ei prefert este Michael Jackson. Nu doar cântatul este activitatea ei preferată, ci și dansul.

Citeste si: Misty a făcut anunțul momentului despre relația cu Keo, la 7 ani de când s-au cunoscut: "Nu este deloc ca în filmele de dragoste"

„Keo e discreția în persoană. De la el am învătat și eu să fiu mai discretă. Dar mai dau din casă uneori. Fetița cântă cu tati, preferatul ei e Michael Jackson, o să calce pe umele noastre, pentru că ea cântă și dansează non stop”, a mai dezvăluit artista în aceeași emisiune.