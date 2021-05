Misty și Keo nu exclud posibilitatea de a mai avea încă un copil! Cum a dat blondina vestea: „Am zis că dacă o să mai am un bebe...”

In articol:

Misty și Keo au avut un început de relație mai controversat, dar au demonstrat că dragostea învinge tot, iar sentimentele dintre ei sunt extrem de sincere și foarte puternice.

Formează un cuplu de ani buni, iar din rodul iubirii lor a rezultat și o fetiță absolut superbă. Cei doi au ajuns rapid la inimile fanilor, devenind un exemplu de familie, care în viitor ar putea chiar să se mărească.

Recent, într-un interviu pentru un post de televiziune, partenera de viață a lui Keo a dezvăluit că are de gând să-și facă o intervenție chirurgicală pentru a a-și mări bustul, dar dacă va rămâne însărcinată o va amâna. Din declarațiile frumoasei artiste se înțelege că ea și cu Keo nu exclud posibilitatea de a mai avea încă un copil.

Familia lui Misty și a lui Keo se mărește?! „ O viață avem, nu?”

Recent, Misty a dezvăluit că și-a făcut o intervenție non-invazivă la nivelul feței, pentru a scăpa de un rid de expresie.

Mai mult, aceasta a spus că vrea să apeleze la bisturiu pentru a-și pune implanturi mamare, dar va amâna operația dacă va rămâne gravidă.

„Acest rid dintre sprâncene era foarte pronunțat, mă deranja, și mi se părerea că îmi punea mulți ani în plus. Mi l-a rezolvat doamna doctor. Într-un viitor îmi doresc o intervenție chirurgicală sau poate două. Am zis că dacă o să mai am un bebe, o amân, dar dacă nu, aș vrea implant mamar într-un viitor apropiat sau îndepărtat. O viață avem, nu?”, a dezvăluit blondina.

Ce alte intervenții estetice vrea să-și facă blondina

În cadrul aceluiași interviu, iubita lui Keo a mai dezvăluit că vrea să-și facă o operație la urechi, pentru că, din punctul ei de vedere sunt „clăpăuge”, iar asta o constrânge să-și poarte mereu părul desprins și să evite anumite coafuri.

„Este un complex pe care îl am de mică, vreau să-mi fac această intervenție care mă deranjează strict pe mine. Îmi dau seama că în mare parte este doar în capul meu, dar eu evit mereu coafuri cu parul întins pentru că mă deranjează urechile mele clăpăuge”, a mai declarat Misty.