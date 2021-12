Mitică Dragomir, amintiri dureroase din copilărie: "Aveam vreo 10 ani și mi-a băgat mama țigara aprinsă pe gât, că m-a prins fumând. De atunci nu beau, nu fumez"

In articol:

Mitică Dragomir a fost invitat în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai" și a vorbit cu sinceritatea caere îl caracterizează despre cele mai sensibile momente din viața sa.

De ce nu a mâncat Mitică Dragomir pepene vreme de 20 de ani

S-a născut în Bălcești, județul Vâlcea, într-o familie săracă și a fost nevoit să muncească de mic.

Dumitru Dragomir [Sursa foto: Captură KANAL D]

La 14 ani, Mitică Dragomir și-a luat viața în piept și a plecat de acasă, la Craiova. Încărca mașinile cu pepeni pentru câțiva lei.

"Nu am fugit, nicidecum. Am plecat din cauza sărăciei și acum dacă mi-e frică de ceva, mi-e frică de sărăcie. De când se lumina și până apunea soarele trebuia să muncesc, am făcut bine că am plecat de acasă. Eram un rebel și am fost născut într-o comună cu mulți copii isteți, care erau pe la facultăți și toată viața m-am înconjurat de anturaje cu oameni deștepți.", a povestit Mitică Dragomir în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Citeste si: EXCLUSIV! Nici pe Mitică Dragomir nu-l mai țin bateriile ca pe vremuri! L-a luat somnul pe șezlong, la plajă. Ce face soția sa în timp ce fostul boss de la Ligă sforăie lângă ea

Citeste si: A MURIT! Mulţi nici nu ştiau că este bolnavă... E doliu în muzica populară românească!- bzi.ro

Apoi, a decis să se înscrie la liceu la Făgăraș. Însă, era atât de slab încât nu erau șanse să treacă de proba medicală. Pentru a ajunge la limita de kilograme, Mitică Dragomir a mâncat un pepene și de atunci nu a mai putut gusta acest fruct.

"Ani de zile nu am suportat lubenița (pepene roșu), cum îi spunem noi în Oltenia. Dar am avut o idee fenomenală, că altfel nu aveam cum să reușesc că eram slab, vai de mama mea.

Nu reușeai dacă nu aveai peste 40 de kg. Dacă tot descărcam lubenițe din piață și două vindeam și una o mâncam și când m-am pus pe cântar, așa s-a întâmplat. Eram isteț de mic.

20 de ani nu am mâncat pepene. De-asta nici nu beau, nu fumez. Aveam vreo 10 ani și mi-a băgat mama o țigară aprinsă pe gât că m-a prins fumând. Și la o pomană la Bălcești mi-au dat copiii țuică, m-am îmbătat și nu am mai pus băutură pe gură. De atunci nu m-am îmbătat în viața mea. Toată viața nu am fumat, nu am baut.", a povestit amuzat Mitică Dragomir.

Citeste si: D'ale lui Mitică Dragomir! Obrazul subțire cu ceas de aur la plajă se ține! Accesoriul de la mâna fostului "șef de la ligă" costă o avere

Mitică Dragomir a mâncat cu furculița prima dată la 14 ani

Dumitru Dragomir, în fața celor mai incomode întrebări [Sursa foto: Captură KANAL D]

Sărăcia și mediul în care trăise până la vârsta de 14 ani își puseseră o amprentă puternică asupra lui Mitică Dragomir. Spre exemplu, când a ajuns la școală la Făgăraș, el a mâncat pentru prima dată cu furculița.

Citeste si: EXCLUSIV! Ce-a făcut Mitică Dragomir la plajă acompaniat de prieteni, când femeile n-au fost lângă ei! Paparazzi au filmat tot momentul!

"După o săptămână de la școală am învățat să mănânc cu furculița. Am învățat să mă spăl, am învățat să mănânc. Aveam 14 ani jumate. Eram așa de isteț și de neadaptat, dar mă adaptam la orice situație. Eram un sportiv...dacă am fugit de acasă, vă dați bine seama! Profesorii m-au îndrăgit. Marele handbalist Titei a ținut la mine, îmi era diriginte și mi-a dat un pic de educație. Am avut două norocuri: unul că m-am dus în inima Ardealului și altul că m-am însurat cu nevasta.", a mărturisit Mitică Dragomir.