MM Stoica, mesaj emoționant din partea unui dinamovist, după ce fiica lui, Teodora, a câștigat lupta cu cancerul: „Arogantul acela e un tată de toată isprava!”

Cumpăna din viața lui MM Stoica: fiica lui, Teodora (28 de ani), a fost diagnosticată cu cancer în urmă cu 3-4 ani. Iată ce mesaj i-a transmis un dinamovist, după ce s-a aflat în presă despre problemele de sănătate pe care le-a avut fiica lui!

Mesajul emoționant transmis de un dinamovist pentru MM Stoica

MM Stoica (57 de ani), managerul general de la FCSB, a trecut prin cumpăna vieții după ce fiica lui, Teodora (28 de ani), a fost diagnosticată cu cancer în urmă cu 3-4 ani. Detalii despre problemele de sănătate pe care le-a avut Teodora au ieșit la iveală de abia acum, după ce tânăra a învins boala. Astfel, prin intermediul unui mesaj emoționant postat pe Facebook, fostul purtător de cuvânt al programului DDB, Daniel Șendre, a ținut să își arate aprecierea publică pentru Mihai Stoica. Dinamovistul a scris că managerul de la FCSB este un tată de toată isprava, dar și că discreția și decența sa pe parcursul ultimilor ani „sunt absolut remarcabile”:

„Pe MM Stoica îl cunoaștem toți, în special cei de pe pagina mea. Rivali fiind, am făcut mișto de stelist din toate pozițiile, ne-am distrat pe seama lui, l-am ironizat, am postat fotografii deșucheate, cum e cea cu găleată pe cap, care îl transformase in idiotul perfect, ce să mai, am râs mult!

Astăzi însă e diferit. În urmă cu 3-4 ani, fiica lui a fost diagnosticată cu cancer. Singurul lui copil. Boala fusese descoperită târziu, deci se afla în stadiu avansat, după cum a dezvăluit ulterior presa. În termeni populari, asta înseamnă că nu mai erau prea multe de făcut, însă trebuia încercat, așa că familia Stoica s-a adunat de pe jos și a intrat în lupta în care au aruncat tot.

Bani, relații, lacrimi, rugăciuni, drumuri la spitale și mănăstiri, timp petrecut pe lângă uși din spatele cărora așteptau o speranță pentru a rămâne cu toții în viață. În tot acest timp, MM discuta fotbal la televizor, mergea în deplasări cu echipa, se certa cu oameni care îi răspundeau la contre în mass media, rivalii îi strigau «Sclavul» lui Gigi Becali», iar peluzele continuau să scandeze refrenul celebru cu Teodora. Totul normal, așadar, pentru că MM n-a suflat o vorbă despre ce-l chinuia.

Cred că încercarea asta l-a apropiat și mai tare de Dumnezeu și e posibil să fi devenit vegan tot pentru a-și ajuta fata. «Nu mănânc nimic procesat, nu mănânc zahăr. Zahărul mi-l iau din fructe, proteină animală 20%, în rest 80% legume, fructe şi seminţe, dar cât mai crude, aproape nimic gătit», dezvăluia Teodora, anul trecut, într-un interviu. Interviu în care fata lui MM a mai lăsat să scape ceva. «Toate mesele sunt cu tata mâncăm aproape tot timpul împreună.»

Arogantul ăla e un tată de toată isprava! Discreția și decența acestui bărbat sunt absolut remarcabile. Mă bucur pentru că familia a câștigat lupta cu cancerul. Mă bucur nespus pentru Teodora și pentru faptul că pot să fac în continuare mișto de enervantul ăla. MM a primit șansa de la soartă să se mai poată numi om, tată și să le primească pe toate de la rivali și peluze, în picioare. Zâmbind chiar, deși chinul l-a albit fără vreme.”, este mesajul scris pe Facebook de Daniel Șendre, cel care a lucrat o vreme în presă.

MM Stoica: „Nu mi-aș fi dorit să se afle chiar așa în detaliu”

MM Stoica nu a ezitat să lase un comentariu la postare dinamovistului Daniel Șendre, mulțumindu-i pentru cuvintele calde. Însă, chiar și așa, Stoica a început comentariul prin a spune că nu și-ar fi dorit să se afle prea multe detalii despre cumpăna vieții lui:

„Nu mi-aș fi dorit să se afle chiar așa în detaliu, dar prefer să-ți mulțumesc aici în loc să o fac în privat. Respect, omule, și multă sănătate tuturor, indiferent de culorile iubite. Doamne ajută!”, a scris Mihai Stoica.