Moarte suspectă într-un spital din Iași! Rudele bărbatului fac acuzații grave: „A plecat pe picioare și s-a întors în sicriu”

Luciano Savioli, un bărbat de 36 de ani din comuna Greci, Tulcea, a ajuns la Spitalul Sfântul Spiridon din Iaşi pe data de 5 martie. Bărbatul suferea de rombocitopenie idiopatică, adică un număr scăzut al trombocitelor. În utma ultimelor sale verificări, bărbatul a aflat că suferă de splenomegalie şi s-a decis să facă o operaţie de splenectomie, de extirpare a splinei.

Luciano a făcut un test COVID-19 în momentul internării, care a ieșit pozitiv. El a stat 14 zile în carantină la Secţia de Hematologie, însă rudele bărbatului au mărturisit că nu avea niciun simptom al virusului, iar la următoarele teste făcute după o săptămână au ieşit negativ. După ce a ieșit din cele două săptămâni de carantină, Luciano a fost supus mai multor operații care au ridicat multe semne de întrebare familiei.

Luciano a trecut prin cinci operații în doar opt zile

Bărbatul în vârstă de 36 de ani a fost operat de splenectomie pe data de 23 martie. A doua zi, Luciano le-a spus celor dragi că se simte foarte rău, motiv pentru care a fost operat din nou pe data de 25 martie, din cauza unei hemoragii interne. Logodinica bărbatului a mărturisit că nu a fost ținută la curent cu starea iubitului ei.

„Am încercat să iau legătura cu cei de la ATI, la indicaţia logodnicului meu, pentru a putea afla detalii despre situaţia de după operaţie, dar până după-amiază, la ora 14.00 nu am găsit pe nimeni dispus să-mi ofere vreo informaţie. Am reuşit să luăm legătura cu medicul curant hematolog, medic ce ne-a asigurat că totul este sub control şi ne-a cerut să nu-l deranjăm pe medicul chirurg”, a declarat Carmena Moise, logodnica lui Luciano Savioli.

Pe data de 30 martie, familia lui Luciano a fost anunțată că bărbatul se află în stare gravă și urmează să fie operat pentru a cincea oară.

În jurul orei 17:20, Luciano Savioli a murit, iar raportul preliminar arată că bărbatul s-a stins din viață din cauza unei insuficienţe cardio-respiratorie acută, purpură trombo-citopenică şi menatomul peritonial post operator. Atunci când mai avea o oră de trăit, sora şi logodnica pacientului au obţinut permisiunea de a-l vedea pentru ultima dată.

„A plecat pe picioare, cu maşina, vineri, din Greci şi s-a întors în sicriu. Nu s-a discutat serios cu el în ceea ce priveşte această operaţie, nu i s-a spus niciodată că ar putea muri, iar noi primeam asigurări după fiecare operaţie că totul este în regulă. <>, asta îi spunea medicul hematolog”, a mai spus logodnica pacientului.

Rudele lui bărbatului de 36 de ani sunt revoltate pe cadrele medicale din iași și speră să afle ce s-a întâmplat cu Luciano. Poliţia din Iaşi a deschis o anchetă în care va investiga moartea pacientului. Mai mult decât atât, rudele au depus plângere şi la Colegiul Medicilor Iaşi.