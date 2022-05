Moarte trasă la indigo în Slatina, la două zile după tragedia din Timișoara! Un bărbat a sărit de la etajul 10, sub privirile martorilor

In articol:

Tragedie fără margini în Slatina, parcă copiată la indigo cu evenimentul trist de la Timișoara. Acolo, joi, 6 mai 2022, în jurul prânzului, a avut loc o nenoricire, în urma căreia un bărbat și-a pierdut viața.

Omul de aproape 40 de ani, după cum îl descriu martorii a decis să-și pună zilelor într-un mod tragic.

Acesta și-a pierdut viața după ce s-a aruncat în gol de la etajul zece al unui bloc din Slatina.

Bloc Slatina [Sursa foto: Captură video]

Un bărbat din Slatina s-a sinucis

Martorii spun că bărbatul nu ar fi locuit în blocul cu pricina, pentru că nu le este cunoscut, cel mai probabil, el alegând clădirea respectivă pentru a-și lua viața, accesul pe casa scării fiind unul facil.

Și asta pentru că geamul uşii de la intrare este spart şi se poate acţiona încuietoarea și de afară.

Înainte de a-și pune capăt zilelor, omul a fost zărit de doi adolescenți. Tinerii se îndreptau spre lift în momentul în care l-au văzut pe acesta la fereastra etajului zece. Atunci, spun ei, cu puțin timp înainte de a face gestul tragic, ei au încercat să-l convingă să nu recurgă la o astfel de faptă.

Însă, din nefericire, deși, subliniază ei, părea ezitant la început, imediat victima, a cărui identitate nu a fost încă cunoscută, a și sărit, refuzând să le asculte sfaturile. Îngroziți, tinerii spun că s-au reîntors în apartament și chiar ei au apelat numărul unic de urgență 112.

„L-am întrebat ce face acolo, a zis că sare. Se ţinea cu mâinile de tocul ferestrei, părea ezitant. L-am rugat: «Nu sări!», dar atunci s-a aruncat. Am auzit «Buf!», ne-am speriat şi am fugit în apartament şi am sunat la 112“, au povestit cei doi adolescenţi, martori ai tragediei.

La scurt timp de la apelul martorilor, la fața locului au intervenit un echipaj SAJ și un echipaj SMURD. Din păcate, pentru cel care a decis să recurgă la un gest atât de dur, cadrele medicale nu au mai putut face nimic, fiind nevoite să îi constate decesul.

Acum, în acest caz, oamenii legii din Slatina au deschis o anchetă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs nefericitul eveniment, dar și pentru a afla identitatea victimei. Totodată, trupul neînsuflețit al bărbatului a fost transportat la morgă pentru efectuarea necropsiei.