Model de videochat, cel mai cool job al toamnei

Cele mai sigure locuri de muncă în această perioadă sunt cele care se desfășoară în mediul online, astfel că studiourile de videochat au devenit unii dintre cei mai căutați angajatori. Iar proverbul românesc “Câte bordeie atâtea obiceie” se aplică și în cazul industriei videochat, fiecare studio având propriul model de business.

In articol:

În funcție de așteptările viitoarelor modele, acestea pot alege studioul cel mai potrivit nevoilor și personalității lor.

Diferența salarială uriașă dintre un job online și unul offline

Având în vedere câștigurile din industria videochatului, este evident că principala motivație a tinerelor care optează pentru acest job este cea financiară. Este adevărat că banii nu se fac ușor, mai ales în cazul modelelor fără experiență în domeniu, însă un job în videochat tratat cu seriozitate îți poate aduce un salariu de director în câteva luni.

Spre deosebire de majoritatea joburilor unde o mărire salarială reprezintă mereu un subiect sensibil, iar mai multă muncă nu aduce automat un venit mai mare, un model de videochat are control total asupra încasărilor lunare, fiecare oră în plus petrecută online simțindu-se în încasările finale. Un model cu un an de experiență, care colaborează cu un studio de videochat specializat în formarea modelelor de top câștigă peste 10.000 $ în fiecare lună.

Așadar, videochatul este domeniul ideal pentru reprezentantele sexului frumos care își doresc un loc de muncă neconvențional și un salariu lunar direct proporțional cu munca depusă.

Care sunt caracteristicile unui model de top?

Dacă sumele de ordinul miilor de dolari par exagerate, este bine de știut că ele sunt cât se poate de reale. Iar dacă te întrebi de ce ar plati cineva bani grei pentru a-și petrece timp în mediul virtual alături de modelul preferat, motivele sunt diverse: singurătatea, plictiseala, curiozitatea sau nevoia de a evada din cotidian ar fi doar câteva dintre acestea.

Iar dacă eșți curioasă să afli ce au în comun modelele care câștigă lunar 10.000$, răspunsul ar putea fi unul suprinzător: frumusețea nu se află în capul listei. Este adevărat că jobul de model presupune interacțiunea cu utilizatori de internet din diverse colțuri ale lumii, prin intermediul unei camere video, așadar un aspect fizic îngrijit este de dorit, însă nu reprezintă cheia succesului.

Seriozitatea cu care tratează jobul de model este trăsătura esențială a oricărui model care a reușit să își atingă obiectivele financiare prin videochat. Răbdarea, empatia, stăpânirea limbii engleze la nivel conversațional și ascultarea sfaturilor venite din partea trainerilor sunt restul ingredientelor necesare pentru a deveni un model de videochat de succes.

Și bineînțeles, un strop de noroc…Și cum “norocul ți-l mai faci și singur”, alegerea unui studio de videochat care să lucreze cot la cot cu tine pentru îndeplinirea tuturor obiectivelor poate fi mutarea câștigătoare.