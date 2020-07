In articol:

Gigi Hadid a declarat încă de la începutul sarcinii că vrea să împărtășească aceste momente doar cu cei dragi. Însă, modelul nu a putut păstra bucuria aceasta doar pentru ea, așa că a început să le dezvăluie fanilor din lumea întreagă detalii despre sarcină.

Modelul Gigi Hadid, primele imagini cu burtica de gravidă

Modelul Gigi Hadid a făcut un live pe contul ei de Instagram în care le-a arătat pentru prima dată fanilor burtica ei de gravidă. De asemenea, modelul a declarat că tot ce își dorește la momentul actual este să își monitorizeze cât mai bine sarcina și să învețe aspecte importante din viața unei gravide.

„Am făcut o mulțime de fotografii burticii și le-am trimis prietenilor, familiei. Este emoționant deoarece încerc să documentez totul foarte bine, mai multe persoane mi-au spus să mă asigur că nu ratez nimic”, a declarat modelul.

Citeste si: Nimeni nu se aștepta la așa ceva! Margherita de la Clejani, șochează din nou! Ce se întâmplă cu concertele ei după ce a fost prinsă beată la volan!

Citeste si: Plușica de la Puterea Dragostei, transformare uluitoare. Raluca a spus secretul siluetei perfecte, dar și detalii despre cearta cu Bianca Comănici

Citeste si: Andreea Mantea face anuntul despre Marea Finala „Puterea Dragostei”

„Există mai multe motive pentru care am simțit că nu aș vrea să împărtășesc asta cu altcineva în afară de familie și prieteni. O mulțime de oameni și-au pierdut viața din cauza coronavirusului la începutul pandemiei, dar și acum. Apoi a apărut mișcarea Black Lives Matter și am crezut că prezența noastră pe rețelele de socializare trebuie să fie îndreptată în direcția asta. Nu am vrut să mă grăbesc”, a mai adăugat Gigi Hadid.

Modelul a fost deranjată de spusele celor de British Vogue despre sarcină, așa că a venit imediat cu un răspuns. A postat un mesaj pe contul ei de Twitter în care a explicat situația.

„Ascund… Am spus că într-o salopetă largă, imaginea din față și cea din profil sunt două povești total diferite, nu că am făcut-o intenționat sau că încerc să ascund ceva. Aș fi mândră și fericită să împărtășesc mai multe detalii personale, dar o voi face atunci când voi simți că este momentul potrivit, mulțumesc. Momentan sunt mândră să experimentez și să împărtășesc această perioadă cu familia mea și cu cei dragi”, a declarat modelul.

În luna mai, Gigi Hadid a confirmat faptul că așteaptă un copil cu iubitul ei, Zayn Malik. Vestea a venit cu un val de reacții, ținând cont că relația dintre cei doi îndrăgostiți a fost destul de tumultoasă încă de la început.