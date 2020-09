Gina Pistol

In articol:

Gina Pistol și Smiley au o relație de mai bine de trei ani, iar în ultima perioadă au devenit cu cuplu și mai puternic. Se pare că cei doi îndrăgostiți vor fi părinți în câteva luni. Deși frumoasa vedetă nu a confirmat acest lucru, în urmă cu o seară, prezentatoarea de televiziune le-a dat de înțeles urmăritorilor că urmează să devină mămică.

Gina Pistol, detalii despre faptul că este mămică

Totul a pornit de la un comentariu primit pe Internet, iar Gina a lăsat în momentul respectiv un mesaj prin care le spune tuturor că nu o interesează oamenii care nu o plac și că trăiește o perioadă foarte frumoasă la momentul actual.

„Eu nu am o problemă cu cei care nu mă plac. Absolut deloc. La rândul meu, am antipatii și simpatii pentru anumite persoane. Însă mă deranjează atunci când răutatea (gratuita) și prostia se întâlnesc în același om. Nu-i înțeleg pe cei care caută nod în papură și aruncă cu pietre, doar pentru simplul motiv că este cool să te exprimi liber, chiar dacă exprimarea asta liberă înseamnă jigniri și instigare la ură. Cu astea am eu o problemă…Dar…trec printr-o perioadă atât de frumoasă, încât, pentru binele meu, prefer să le blochez accesul la contul meu. Să se ducă liniștiți în neliniștea lor sufletească” a spus Gina Pistol, pe contul său de Instagram.

Smiley și Gina

Până la acest moment, iubita lui Smiley nu a dat niciun detaliu despre sarcină, însă se pare că frumoasa blondină își dorește să țină această bucurie departe de ochii curioșilor până în momentul în care va fi sigură că totul o să fie bine din punct de vedere medical.

”A discutat recent cu câteva prietene cărora le-ar fi mărturisit că va face totul public în momentul în care primește toate asigurările medicilor că sarcina decurge așa cum trebuie. Ar fost recent la câteva controale medicale și acum așteaptă rezultatul”, au mărturisit surse din anturajul vedetei.