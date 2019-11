Protagonistii serialului de comedie "Moldovenii", difuzat la Kanal D in fiecare sambata, la ora 22:00, nu rateaza nicio ocazie pentru a se intalni si a petrece impreuna.

"Moldovenii" dau mare petrecere de Ziua Nationala a Romaniei!

Ziua Nationala a Romaniei nu face exceptie de la regula, asa ca, cei opt actori, isi vor da intalnire la Vasile Pantiru, cel care il interpreteaza in serial pe Preotul Vasile, si vor sarbatori in stil traditional Marea Unire.

"Ne vom intalnim la domnul Vasile (n.r. Pantiru) acasa. Cu siguranta, in spatele casei va trona un mare ceaun in care se va pregati un vitel, vom servi mici, carnati de casa si alte bucate traditionale, cum suntem noi romanii obisnuiti. Domnul Vasile da cele mai tari petreceri, ne primeste cu caldura la el acasa. Cel mai bine ne simtim bine cand gustam vinul facut de el. Ne place sa ne intalnim si in afara platoului de filmare. Impreuna ne simtim bine, suntem ca o familie. Cu siguranta de 1 Decembrie nu vor lipsi horele. La noi nu exista petrecere fara dans. Cand incepe muzica populara, ca orice moldovean, ne ridicam de la masa", a povestit Petronel Gongeanu, interpretul padurarului Mitica dinserialul "Moldovenii".

Cei opt actori au preocupari si experiente de viata diferite in viata de zi cu zi, dar au un punct in comun: umorul. De altfel, nu rateaza nicio ocazie de a fi impreuna si recunosc ca au devenit o familie.

"Domnul Vasile (n.r. Pantiru) este tot timpul pus pe glume, Claudiu (n.r.Dobrita) este foarte sarcastic, Radu (n.r. Tibulca) este carismatic. Iulian (n.r. Mehedint) este o persona timida, dar vinul lui Vasile ii dezleaga limba si devinde sufletul petrecerii, ia pe toata lumea in brate. Ne place sa ne distram cand ne intalnim si umorul este parte din grupul nostru", a completat Petronel Gongeanu.

Sambata aceasta, de la ora 22:00, la Kanal D, odata cu difuzarea unui nou episod al serialului „Moldovenii”, comedia si distractia fac casa buna, la Kanal D! Nu ratati o noua portie de distractie, in rolurile principale avandu-i pe actorii serialului „Moldovenii”.