Moment jenant pentru o concurentă de la Insula. A fost refuzată chiar și de una din ispite! "Îmi pare rău, nu pot să fac asta" Ce nu i-a plăcut bărbatului la ea

Emisiunea unde iubirea concurează cu tentația se apropie de final, motiv pentru care cei care și-au pus la încercare relația sunt acum la un pas de trece testul suprem.

Fetele și băieții și-au ales ispitele preferate alături de care să petreacă ultimele 24 de ore de pe Insulă, moment în care a avut loc ceva nemaivăzut.

Cristina, alegere neașteptată pentru întâlnirea finală

Vorbim despre Cristina și Bogdan, ea concurentă, el ispită de această dată, după ce în trecut și el a fost în postura ei, care s-au tachinat de la început și până la final.

Blonda a venit în emisiune la brațul lui Sebastian, bărbatul de care s-a despărțit chiar de ziua lui, spunând că vrea să aleagă prospețimea și să lase în urmă profunzimea.

Doar că odată ce a rămas o femeie singură și disponibilă, Bogdan, cel pe care-l numea a fi prospețimea din viața ei, a schimbat tactica, recunoscându-i că rolul său de ispită a ajuns la final, iar sentimentele lui nu sunt deloc ca ale ei, de atracție.

Astfel, concurenta și-a îndreptat atenția către o altă ispită, Denis, cel alături de care a și ajuns în pat, acolo unde au avut loc momente intime, atingeri și săruturi, pe care, la ceremonia finală, ea le-a dat uitării.

Pusă în fața deciziei de a alege o ispită alături de care să-și petreacă ultimele 24 de ore, Cristina a șocat pe toată lumea.

„Îmi este foarte greu să aleg, dar alegerea pe care eu o voi face e ca o recompensă și ca un dar pentru învățăturile de aici, îl aleg pe Bogdan. Am zis ce simt și ce cred. L-am ales pe Bogdan, nu ca pe un viitor iubit, că nu asta îmi doresc, i-am spus că nu suntem compatibili. Sunt conștientă de motivul pentru care a venit aici și și-a îndeplinit rolul în cel mai bun mod”, a spus Cristina la TV.

În replică, exact așa cum spune ea că se aștepta, Bogdan i-a refuzat dorința, pe motiv că rolul lui a ajuns la final, discuțiile avute cu ea fiind sincere și sperând că fosta iubită a lui Sebastian va alege rațional, nu se va lăsa condusă de sentimente.

Mai mult decât atât, el spune că nu înțelege tactica pusă în joc de Cristina, având în vedere că în urmă cu noapte, ea și Denis au avut parte de clipe în doi.

”Îmi pare rău, dar eu nu pot să fac asta. Pur și simplu nu pot face asta. Dacă voia să îmi demonstreze respectul, îmi demonstra asta respectându-mi alegerea de a nu merge la date alături de ea. Mi se pare că fugi de pericol, de pofta inimii, aseară te-ai sărutat cu Denis în camera lui și acum… Eu nu îți aduc liniște și chiar nu aș vrea să fac chestia asta și nu o fac. Îmi pare rău dar nu simt să fac chestia asta", a fost replica lui Bogdan.

Așadar, după acest moment, deloc plăcut pentru Cristina, tot ea a fost cea care a lăsat pe toată lumea mască.

Pusă să aleagă un alt bărbat pentru întâlnirea de 24 de ore, concurenta nu l-a ales pe Denis, așa cum credeau toți că o va face, ci a preferat să nu iasă din zona de confort.

”E ok, foarte bine, știu. Îl aleg pe Marco, îl consider un prieten și am nevoie de un prieten, nu-mi doresc o relație, nu sunt atrasă de nimeni. Îmi doresc să am timp cu mine”, a mai spus Cristina.

Nici cel care-și va petrece alături de ea ultimele clipe de pe Insulă nu s-a arătat prea convins de spusele blondinei, însă nu a refuzat-o. Așadar, Marco este ispita aleasă de fosta iubită a lui Sebastian.

”Nu am înțeles alegerea Cristinei, mă așteptam să-l aleagă pe Denis. Cred că m-a ales pentru că vrea să stea în zona de confort și să nu riște”, a declarat Marco.

Martor, dar și implicat în această poveste complicată, Denis a mărturisit că totul este mult peste puterea lui de a înțelege. Însă, specifică faptul că Cristina i-a declarat că el este pentru ea un om în fața căruia nu mai poate fi rațională, de aici și decizia sa finală.

”Felul în care a jucat e absurd, a copilăresc. Nu se aștepta nimeni să facă chestia asta. Eu nu mai înțeleg nimic. E o lipsă de curaj, dar e și de frică”, a concluzionat Denis.